Gesto obsceno de un obrero en marcha feminista de Ibagué provocó una confrontación

Ibagué

Polémica ha generado en Ibagué la confrontación de un obrero con un grupo de jóvenes que participaba en una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El episodio se registró la tarde del lunes 9 de marzo, en el puente de la calle 19 con carrera Quinta, en Ibagué. Allí, el obrero, al parecer vinculado por un contratista del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), esgrimió un gesto en contra de las mujeres, tomándose sus partes genitales y burlándose de ellas.

El gesto del hombre provocó la indignación de las mujeres, quienes se abalanzaron sobre él para golpearlo. A su vez, el obrero respondió con golpes contra las mujeres, lo que desencadenó una confrontación física.

En diálogo con Caracol Radio, la abogada y feminista Carolina Torres Hernández rechazó el gesto provocativo del obrero, por darse justo en medio de una manifestación para conmemorar los derechos de las mujeres.

“Siendo este señor una persona que cumple funciones públicas, debe tener algún tipo de sanción porque es un acto provocador, que refuerza esa cultura patriarcal y machista que lamentablemente vivimos, la cual empieza con estos pequeños actos, pero que muchas veces ha terminado en la muerte de muchas niñas”, manifestó la abogada.

Torres Hernández considera que el principal castigo debe correr por cuenta de la opinión pública, rechazando el acto provocativo del obrero. Sin embargo, también espera que las jóvenes que pudieron resultar lesionadas presenten algún tipo de denuncia ante la Fiscalía.

“El castigo más severo debe ser el de la opinión pública, pero espero que las chicas que resultaron agredidas se animen a poner las denuncias, porque en definitiva también es una medida de escarmiento y ejemplarizante. Además, por su condición de trabajador en el servicio público, mínimamente se merece un llamado de atención. El acto que hace es provocador y profundamente violento”, enfatizó.

Finalmente, la abogada espera que la gerente del SETP, Rocío Lozano, y la alcaldesa Johana Aranda se pronuncien para solidarizarse con las mujeres agredidas y le pidan al contratista que retire al obrero de su puesto de trabajo.

Caracol Radio buscó a la gerente del SETP para consultarle sobre el episodio, pero hasta el momento de esta publicación no fue posible acceder a su respuesta.