Ferley Sierra denuncia que quema de votos en escrutinio en Santander pone en riesgo su curul

Bucaramanga

El representante electo a la Cámara por Santander del Partido Verde, Ferley Sierra, denunció que la quema de votos como parte del proceso de escrutinio, cuando existen irregularidades, le está generando pérdida de votos y podría poner en riesgo su curul.

Según explicó, de la mesa 18 del colegio Aurelio Martínez Mutis en Bucaramanga, fueron incinerados 30 votos debido a una inconsistencia entre el número de sufragantes y los tarjetones encontrados en la urna.

“Van a quemar 30 votos en este momento… en la urna habían 176 votos pero realmente habían 146 votantes. Qué dolor, qué dolor Santander”, afirmó Sierra durante el escrutinio.

Ferley Sierra, recién elegido en los comicios del 8 de marzo, señaló que la ley obliga a destruir el excedente de votos cuando ocurre este tipo de irregularidad. “El sistema lo que hace es que al azar saca los 30 votos que alguien corrupto puso de más en esa mesa de votación y se queman los votos limpios de ciudadanos que fueron honestamente a votar”, sostuvo.

Aseguró que la situación es especialmente grave porque se trata de una mesa en la que tenía una votación fuerte. “Miren ahí se quemó un voto nuestro, en esa mesa teníamos muchos votos. Eso no es culpa del juez, así de absurda es la democracia en Colombia”, dijo.

El dirigente político también advirtió que la pérdida de sufragios podría afectar el resultado final de su elección. “Estamos a 600 votos de perder la curul. Posiblemente vamos a perder la cámara que con tanto esfuerzo y sacrificio ganamos”, afirmó.

El político santandereano indicó que este tipo de situaciones se estarían presentando en distintos puntos del departamento durante los escrutinios y que, aunque haga parte del proceso que deben seguir los jueces, no es un verdadero proceso de democracia.

“Esto está pasando en todo Santander. Lamentablemente así funciona el sistema”, concluyó.