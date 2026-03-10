Embajador de Indonesia visitará el Huila para fortalecer cooperación cultural y económica

El embajador de Indonesia en Colombia, Tatang Budi Utama Razak, encabezará la delegación que visitará Neiva para promover intercambios culturales y cooperación con el Huila.

La ciudad de Neiva será escenario de un encuentro diplomático y cultural con la visita oficial del embajador de la República de Indonesia en Colombia, Tatang Budi Utama Razak, quien llegará acompañado por la canciller y una delegación cultural de la embajada.

La agenda se desarrollará entre el 10 y el 12 de marzo de 2026 y tiene como propósito fortalecer los lazos de cooperación entre Indonesia y el departamento del Huila, a través de reuniones institucionales, intercambio cultural y acercamientos con autoridades locales.

Durante la visita, el embajador sostendrá encuentros con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, y su equipo de trabajo, con el fin de explorar posibles iniciativas conjuntas en ámbitos sociales, económicos, culturales y educativos.

Como parte de la agenda, la delegación presentará una muestra de danzas tradicionales de Indonesia, con el propósito de acercar a los huilenses a la cultura de este país del sudeste asiático, reconocido por ser el archipiélago más grande del mundo con más de 17.000 islas y cerca de 280 millones de habitantes.

El intercambio cultural se realizará el miércoles 11 de marzo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Pigoanza de Neiva. Allí el embajador expondrá oportunidades de intercambio cultural, educativo y comercial entre Indonesia y el Huila. El evento contará además con la participación de la Banda Sinfónica del Huila.

La secretaria de Cultura del departamento, María Liliana Quimbaya, invitó a la comunidad huilense a asistir a esta actividad que busca promover el acercamiento entre ambas culturas.