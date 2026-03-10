Hable con elPrograma

10 mar 2026

Neiva

Embajador de Indonesia visitará el Huila para fortalecer cooperación cultural y económica

La delegación diplomática estará en Neiva del 10 al 12 de marzo y sostendrá reuniones con el gobernador del Huila, además de realizar un intercambio cultural abierto al público en el Teatro Pigoanza.

El embajador de Indonesia en Colombia, Tatang Budi Utama Razak, encabezará la delegación que visitará Neiva para promover intercambios culturales y cooperación con el Huila.

La ciudad de Neiva será escenario de un encuentro diplomático y cultural con la visita oficial del embajador de la República de Indonesia en Colombia, Tatang Budi Utama Razak, quien llegará acompañado por la canciller y una delegación cultural de la embajada.

La agenda se desarrollará entre el 10 y el 12 de marzo de 2026 y tiene como propósito fortalecer los lazos de cooperación entre Indonesia y el departamento del Huila, a través de reuniones institucionales, intercambio cultural y acercamientos con autoridades locales.

Durante la visita, el embajador sostendrá encuentros con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, y su equipo de trabajo, con el fin de explorar posibles iniciativas conjuntas en ámbitos sociales, económicos, culturales y educativos.

Como parte de la agenda, la delegación presentará una muestra de danzas tradicionales de Indonesia, con el propósito de acercar a los huilenses a la cultura de este país del sudeste asiático, reconocido por ser el archipiélago más grande del mundo con más de 17.000 islas y cerca de 280 millones de habitantes.

El intercambio cultural se realizará el miércoles 11 de marzo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Pigoanza de Neiva. Allí el embajador expondrá oportunidades de intercambio cultural, educativo y comercial entre Indonesia y el Huila. El evento contará además con la participación de la Banda Sinfónica del Huila.

La secretaria de Cultura del departamento, María Liliana Quimbaya, invitó a la comunidad huilense a asistir a esta actividad que busca promover el acercamiento entre ambas culturas.

Pamela Márquez

Pamela Márquez

Comunicadora social, periodista, presentadora, locutora colombiana y opita.

