Elección de contralor de Neiva sigue en estudio por presunta inhabilidad de un candidato

El Concejo de Neiva analiza conceptos jurídicos antes de avanzar en la elección del contralor municipal.

La elección del contralor municipal de Neiva continúa sin una decisión definitiva mientras el Concejo analiza aspectos jurídicos del proceso y posibles impedimentos de uno de los candidatos.

Durante el debate sobre el tema, el concejal Diego Amaya informó que solicitó un concepto jurídico para determinar si el aspirante Cristian Renato González Pérez podría estar inhabilitado para ocupar el cargo. Según explicó, la inquietud surge porque el candidato se desempeñó recientemente como jefe de Control Interno Disciplinario del Hospital Universitario de Neiva, lo que podría configurar ejercicio de autoridad administrativa.

Amaya señaló que el concepto será entregado a los concejales para su revisión antes de adoptar cualquier determinación dentro del proceso de elección.

Por su parte, el presidente del Concejo de Neiva, Dagoberto Gómez, reconoció que la elección del contralor no pudo concretarse en la vigencia 2025 y afirmó que la corporación asume el proceso con asesoría jurídica para garantizar que la decisión se adopte con respaldo legal.

“El tema del contralor es un reto y lo vamos a asumir con responsabilidad. Vamos a esperar el concepto jurídico para no improvisar y poder tomar una decisión en firme”, indicó Gómez.

El cabildante agregó que el Concejo contará con asesores jurídicos que acompañarán el análisis del proceso, con el fin de definir el rumbo del concurso y avanzar hacia la elección en propiedad del jefe del ente de control fiscal del municipio.

Actualmente, la Contraloría de Neiva continúa bajo encargo mientras el Concejo define los pasos a seguir para concluir el proceso.