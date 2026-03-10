¿América, mucho tilín tilín y pocas paletas? El Pulso del Fútbol, 10 de marzo de 2026 00:00:00 47:45 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las conferencias de prensa de las últimas horas y las declaraciones de varios protagonistas del balompié mundial. Steven dijo: “Venía escuchando a Simeone y decía que cuando un equipo sale a la cancha, se le olvida en cuál pocisión está. Pero la verdad es que los equipos que van primeros, juegan como primeros, como ayer el Pasto”. Sobre el tema César agregó: “Hablando de las declaraciones, me gustó lo del presidente de Nacional, que dijo que no están buscando técnico y que está firme con el proyecto de Diego Arias”.

