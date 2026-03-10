Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 20:55

El Pulso del Fútbol, 10 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la situación del América de Cali y la labor de David González

David Gonzalez coaches Millonarios F.C. in a match on the first date of the semifinals of the BetPlay DIMAYOR I 2025 League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

David Gonzalez coaches Millonarios F.C. in a match on the first date of the semifinals of the BetPlay DIMAYOR I 2025 League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)
¿América, mucho tilín tilín y pocas paletas? El Pulso del Fútbol, 10 de marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las conferencias de prensa de las últimas horas y las declaraciones de varios protagonistas del balompié mundial. Steven dijo: “Venía escuchando a Simeone y decía que cuando un equipo sale a la cancha, se le olvida en cuál pocisión está. Pero la verdad es que los equipos que van primeros, juegan como primeros, como ayer el Pasto”. Sobre el tema César agregó: “Hablando de las declaraciones, me gustó lo del presidente de Nacional, que dijo que no están buscando técnico y que está firme con el proyecto de Diego Arias”.

No olvide escuchar el audio del programa.

