El cartagenero Julio Teherán anunció su retiro del béisbol profesional

El lanzador cartagenero Julio Teherán anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional, decisión que comunicó durante una intervención pública en la que explicó los motivos que lo llevaron a cerrar su etapa como jugador. Esto fue en medio del Clásico Mundial de Béisbol que Colombia disputa en Puerto Rico.

Teherán señaló en rueda de prensa que la determinación fue el resultado de una reflexión prolongada sobre su carrera deportiva. “Quiero aprovechar para anunciarles oficialmente que es mi retiro del juego. Ha sido una decisión que he estado pensando mucho, obviamente muchos años pensándolo, pero pienso que este es el momento indicado”, expresó.

El pelotero también agradeció el acompañamiento que recibió a lo largo de su trayectoria. “Obviamente agradecido con mi familia, agradecido con mi país, con mis compañeros por todo ese apoyo”, afirmó. Durante su declaración, el pitcher recordó lo que significó representar a Colombia en el béisbol internacional. “Representar a Colombia en el mejor béisbol del mundo para mí fue un honor”, señaló.

Teherán reconoció además que la decisión de retirarse no fue sencilla. “Ha sido difícil, no lo voy a negar, una decisión muy difícil, pero sé que las señales que Dios mandó son las indicadas”, comentó. El jugador concluyó su mensaje agradeciendo nuevamente el respaldo recibido durante su carrera. “Ese era el anuncio que quería hacer y agradecerles a todos por el apoyo”, dijo.

Con este anuncio, el lanzador colombiano pone fin a su trayectoria en el béisbol profesional, luego de varios años de participación en ligas internacionales y representaciones con el país. En su vida, Julio Teherán se marcha con un récord de 81 partidos ganados y 82 perdidos, jugó 255 compromisos, estuvo presente en 1420.2 entradas y ponchó a un total de 1260 jugadores.