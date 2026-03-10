Crisis en Cielo Mar: Camacol exige seguridad jurídica tras masiva cancelación de títulos en la zona

El mercado inmobiliario de la zona norte de Cartagena enfrenta uno de sus momentos más inciertos tras la determinación de la Fiscalía General de la Nación de cancelar más de 400 folios de matrícula inmobiliaria en el sector de Cielo Mar. La decisión, que surge tras una investigación de diez años por la apropiación indebida de terrenos de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los proyectos de vivienda en la ciudad.

Ante este panorama, Camacol Bolívar alzó la voz para advertir que la falta de procedimientos claros y la inestabilidad normativa están golpeando la confianza de constructores y compradores. Irvin Pérez Muñoz, gerente del gremio en el departamento, señaló que este caso pone en evidencia una falla estructural: la fragilidad de la licencia de construcción como garantía absoluta.

El respaldo a las constructoras

A pesar de la complejidad jurídica, Camacol destacó la respuesta de las empresas Bocana Desarrollo Inmobiliario y Grupo Oikos, que anunciaron la devolución inmediata de los dineros a sus clientes. Para el gremio, este gesto es una muestra de seriedad empresarial frente a un “elemento externo no planificado” que afecta proyectos que ya contaban con un avance comercial significativo.

“Las empresas se han anticipado para generarle una garantía al comprador, rescatando el valor de la inversión a pesar de que el proceso judicial aún no se resuelve en segunda instancia”, afirmó Pérez Muñoz.

El POT: El escudo necesario

Para el sector de la construcción, la solución de fondo no es casuística, sino estructural. El gerente de Camacol enfatizó que Cartagena no puede seguir operando bajo la sombra de la incertidumbre judicial. La clave, según el gremio, radica en la formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado.

Los puntos clave de la exigencia gremial son:

Garantía del acto administrativo: Que una licencia de construcción sea un respaldo jurídico real y no un documento susceptible de ser invalidado por procesos externos de larga data.

Que una licencia de construcción sea un respaldo jurídico real y no un documento susceptible de ser invalidado por procesos externos de larga data. Normas claras: Blindar al desarrollador y al comprador frente a cambios normativos o interpretaciones judiciales sorpresivas.

Blindar al desarrollador y al comprador frente a cambios normativos o interpretaciones judiciales sorpresivas. Impacto económico: Proteger las grandes inversiones que requiere el desarrollo del suelo en Cartagena, las cuales hoy enfrentan riesgos “demasiado altos”.

Este caso de la Aerocivil se convierte así en el principal argumento de Camacol para urgir a la administración distrital en la consolidación de bases jurídicas sólidas, buscando que la expansión de la zona norte no se detenga por vacíos legales que terminan resolviéndose en los estrados penales décadas después.