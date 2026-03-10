Concierto de bienvenida abrirá calendario académico 2026 del Conservatorio del Huila

Más de 600 estudiantes iniciarán su formación musical en el Conservatorio del Huila durante el calendario académico 2026. / Wavebreak Media LTD

El Conservatorio Departamental de Música y Canto del Huila dará apertura oficial a su calendario académico 2026 con un concierto especial de bienvenida dirigido a estudiantes, padres de familia y docentes de la institución.

La actividad se realizará este martes 10 de marzo a las 5:00 de la tarde en la sede del Conservatorio, en Neiva, y busca recibir a más de 600 estudiantes que harán parte del proceso de formación musical durante este nuevo año académico.

De acuerdo con Arcesio Bermúdez, gerente general de la Corporación Banda Sinfónica del Huila y del Conservatorio Departamental de Música y Canto, el evento será un espacio para integrar a la comunidad educativa y presentar la programación académica y artística del año.

Durante la jornada se desarrollará una presentación musical a cargo de docentes y estudiantes del conservatorio, quienes interpretarán un repertorio preparado especialmente para dar inicio a las actividades formativas de 2026.

Desde la institución destacaron que estas iniciativas cuentan con el respaldo del Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Cultura del Huila, que busca fortalecer los procesos artísticos y educativos en la región.

Con este concierto de apertura, el Conservatorio reafirma su compromiso con la formación musical de niños y jóvenes del departamento y con la promoción del talento artístico local.