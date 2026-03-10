Concejo pondrá la lupa sobre el incremento en el catastro

El concejo indaga por el catastro multipropósito / Foto Archivo / Cortesía

Cúcuta

El aumento desproporcionado en el cobro del impuesto predial por la actualización catastral liderada por el gobierno municipal será el objeto del debate que ha programado el concejo de la ciudad para los próximos días.

Para ese ejercicio, los concejales han invitado al equipo económico de la administración municipal y al director de catastro con el fin de conocer las motivaciones que generaron esa situación.

Trascendió que en el procedimiento se hicieron modificaciones sobre once mil precios y de ellos, cuatro mil resultaron afectados por reajustes onerosos.

El concejal Julián Rolón dijo a Caracol Radio que “lo que queremos es que la alcaldía le informe a la ciudadanía el procedimiento y las motivaciones que están sustentadas en las acciones que ellos emprendieron y que ahora son objeto de reclamos”.

Precisó el dirigente político que a la corporación han llegado un sinnúmero de quejas de los habitantes de los barrios Ceiba 2 y Quinta Bosch.