Concejo escuchó los informes jurídicos de IDER, Corvivienda, Distriseguridad y EPA

En sesión ordinaria de este martes, el Concejo Distrital analizó los informes de gestión presentados por las oficinas jurídicas del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Corvivienda, Distriseguridad y el Establecimiento Público Ambiental (EPA).

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER informó que al cierre de la vigencia 2025 registró una ejecución presupuestal del 94,86 %, equivalente a $168.983 millones, de los cuales el 95 % se destinó a inversión y el 5 % a funcionamiento. En materia contractual, la entidad suscribió 1.290 contratos, orientados principalmente al fomento de la actividad física, recreación comunitaria, fortalecimiento de la infraestructura deportiva, deporte social comunitario y apoyo al alto rendimiento. Asimismo, adelantó 98 procesos de contratación de bienes y servicios en diferentes modalidades.

Con corte al 15 de febrero de 2026, el IDER reportó una ejecución presupuestal de $19.237 millones, equivalente al 30,8 % de los recursos apropiados para la vigencia. En gestión contractual se registran 655 contratos de prestación de servicios, de los cuales 646 se encuentran en ejecución, por un valor cercano a $11.535 millones. Además, se suscribieron 9 contratos de bienes y servicios por $6.394 millones.

Tras la presentación, la concejal Luz Marina Paria expresó preocupación por el uso y la administración de algunos escenarios deportivos construidos con recursos públicos. Señaló que en una cancha del sector Villas de La Candelaria se estaría cobrando a niños por utilizarla, pese a tratarse de un espacio público financiado por el Distrito, situación que consideró injusta y que debe ser revisada.

La cabildante también manifestó inquietudes sobre la falta de administradores en algunos escenarios deportivos, pese a la existencia de contratos para su funcionamiento. En ese sentido, solicitó información sobre quiénes están desempeñando esas funciones y cuáles son sus responsabilidades. Asimismo, propuso evaluar mejoras en el diseño de los escenarios, como la instalación de techos en las canchas, para facilitar su uso durante el día, especialmente por parte de niños y jóvenes.

Por su parte, el concejal Johan Correa señaló que los informes presentados se han limitado al componente jurídico o contractual, lo que dificulta realizar un análisis integral de la gestión de cada dependencia. Indicó que, aunque los funcionarios cumplen con la presentación de los informes, muchas preguntas quedan sin respuesta debido a que no siempre están presentes los responsables directos de las entidades.

En ese sentido, propuso que en futuras presentaciones participen conjuntamente los jefes jurídicos y los directores de las dependencias, con el fin de responder de manera más completa a los cuestionamientos del Concejo y propiciar debates con mayor profundidad y resultados claros para la ciudadanía.

Durante la jornada también presentó su informe Corvivienda, entidad que detalló que, con recursos de funcionamiento, se suscribieron 128 contratos de apoyo a la gestión por $1.146 millones y 163 contratos de prestación de servicios profesionales por $5.505 millones. Con recursos de inversión, se firmaron 57 contratos de apoyo a la gestión por $779 millones y 247 contratos de profesionales por $4.141 millones, destinados a respaldar la ejecución de los programas y proyectos institucionales.

Por su parte, Distriseguridad informó que durante 2025 suscribió 431 contratos por un valor total de $41.162 millones, mediante diferentes modalidades como contratación directa, acuerdos marco de precios, convenios interadministrativos, mínima cuantía y selección abreviada.

Con corte al 15 de febrero de 2026, la entidad reporta la suscripción de 318 contratos mediante contratación directa, principalmente de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un valor aproximado de $11.119 millones, destinados al funcionamiento y ejecución de proyectos de seguridad en el Distrito.

Tras el informe presentado por Distriseguridad, la concejal Luz Marina Paria socializó un derecho de petición dirigido a la entidad, al considerar que el informe de gestión jurídica presentado es general y carece de detalles que permitan conocer con claridad la realidad jurídica y contractual de la entidad.

Entre las solicitudes incluidas, pidió copia del proyecto de construcción y dotación para organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena, así como una explicación detallada sobre la contratación de 321 personas para 2026, especificando las funciones y distribución del personal por áreas.

Además, solicitó aclaraciones sobre presuntas inconsistencias en los honorarios de algunos contratistas, señalando casos en los que personas con grado de bachiller reciben pagos superiores a técnicos, tecnólogos o incluso profesionales. Por ello, pidió revisar hojas de vida, contratos e informes de actividades de varios de estos contratistas. El derecho de petición fue respaldado por el concejal Laureano Curi.

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) reportó la suscripción de 290 contratos por un valor total de $5.662 millones. De estos, 246 contratos corresponden a inversión por $4.203 millones (75 % del total) y 43 contratos a funcionamiento por $1.410 millones (25 %), recursos destinados a garantizar la operación de la entidad y la ejecución de proyectos ambientales en el Distrito.

En este punto, el concejal Armando Córdoba señaló que los informes jurídicos presentados por las entidades no permiten tener una visión integral de su gestión, al no articularse con los aspectos misionales, programáticos y de ejecución de inversión, lo que —según indicó— limita el ejercicio de control político del Concejo.

Asimismo, destacó que el EPA reportó la ejecución de 541 contratos durante 2025 por un valor superior a $18.628 millones, cifras que consideró relevantes para que la ciudadanía conozca la magnitud de la gestión contractual y pueda evaluarse su impacto en 2026. En ese contexto, señaló la importancia de que parte de estos recursos se reflejen en la ejecución de obras del macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen.

Para finalizar, Córdoba, reiteró la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en la tarifa diferencial de Transcaribe.

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para el miércoles 11 de marzo a las 8:30 a.m.