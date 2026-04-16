Ataque vandálico contra dos buses en el Patio Portal de TransCaribe

Dos sujetos, un trabajador y un estudiante universitario, atacaron y destruyeron los vidrios de dos buses de TransCaribe en el Patio Portal

Al mediodía de este jueves, dos sujetos cometieron un acto vandálico contra buses de TransCaribe, dentro del Patio Portal. Los sujetos están plenamente identificados, y fueron denunciados ante las autoridades.

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De acuerdo a las informaciones de testigos, y las indagaciones realizadas, los dos sujetos, alegando una supuesta demora en la espera de una ruta, habrían atacado con objetos contundentes el bus TC32033, asignado a la ruta T102, rompiendo el vidrio de la puerta del mismo.

Posteriormente, los mismos dos sujetos atacaron el bus TC32079, rompiendo también los vidrios de dicho vehículo.

Los dos sujetos están plenamente identificados: uno es un empleado de una agencia de renta de vehículos, de 29 años de edad, y el otro un estudiante universitario, de 22 años de edad.

La Policía Metropolitana de Cartagena hizo presencia de inmediato en el Patio Portal, y los dos sujetos quedaron a disposición de los uniformados.

TransCaribe rechaza este acto vandálico, que afecta a todos los usuarios, pues ambos buses deberán salir de la operación para su reparación, afectando así la disponibilidad de vehículos y la oferta del sistema. El sistema adelanta las denuncias correspondientes contra los dos atacantes.