429 animales silvestres vuelven a la libertad en gran jornada de conservación en Bolívar

En una acción conjunta liderada por la CVC, Cardique y el DAGMA, 429 ejemplares de fauna silvestre regresan a su hábitat natural tras procesos de recuperación y rehabilitación

El departamento de Bolívar, fue el escenario dispuesto por las autoridades ambientales para devolver a la libertad a 429 animales silvestres, procedentes del Valle del Cauca, luego de varios meses de recuperación médico-veterinaria.

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Esta jornada de liberación es el resultado del trabajo articulado entre la CVC, Cardique y el DAGMA, autoridades ambientales regionales y locales que avanzan de manera coordinada en la protección, rehabilitación y conservación de la fauna silvestre en el país.

En esta ocasión, los 429 ejemplares retornan a la naturaleza en puntos clave del departamento de Bolívar.

Estas acciones contribuyen a la restauración de los ecosistemas y al fortalecimiento de las estrategias contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

El director general de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, destacó la magnitud de la jornada y su impacto ambiental:

“Son 429 animales; es una liberación masiva. Hoy estamos logrando esta liberación para protegerlos y recordar que la fauna silvestre no debe tratarse como mascotas.”

Asimismo, el directivo resaltó el valor del trabajo conjunto entre autoridades ambientales:

“Cada animal que regresa a la libertad es una victoria para la biodiversidad del país. Este trabajo conjunto con Cardique y el DAGMA demuestra que cuando las autoridades ambientales articulamos esfuerzos, logramos resultados concretos en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y en la recuperación de nuestros ecosistemas; fueron 429 animales de seis especies.”

Por su parte, el director general de Cardique y presidente de la junta directiva de ASOCARS, Ángelo Bacci, resaltó el simbolismo institucional y ambiental de esta jornada:

“Estamos muy contentos con esta articulación con la CVC y la presencia de su director Marco Suárez, símbolo del Sistema Nacional Ambiental en Colombia. Recibimos especies nativas de nuestra región que fueron decomisadas en zonas del Pacífico colombiano y del Valle del Cauca, y que hoy retornan a su hábitat en nuestra jurisdicción”.

El traslado de los especímenes se realizó por vía terrestre desde los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CVC y el DAGMA, ubicados en Palmira y Cali, respectivamente, hasta el departamento de Bolívar, y contó con el apoyo de la Armada Nacional a través del Batallón de Infantería de Marina No.13 y la Policía Nacional.

El director Bacci también destacó el impacto ecológico de estas acciones:

“Estas liberaciones no solo devuelven especies a su entorno natural, sino que también fortalecen la salud de ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano, como el Canal del Dique y las áreas de conservación en Bolívar.”

De mascota ilegal a especie libre: la historia de una boa rescatada

Una de las historias más representativas de esta jornada es la de una boa constrictor, incautada el 26 de marzo de 2026 en zona urbana del municipio de Buga.

El animal había sido mantenido en cautiverio bajo condiciones inadecuadas. Su tenedor aseguró que había nacido de un huevo incubado en casa, lo cual es impreciso, ya que las boas son ovovivíparas, lo que evidencia la tenencia ilegal del ejemplar.

“Al ingresar al Centro de Atención y Valoración (CAV), el ejemplar presentaba bajo peso, anemia y parásitos, producto de una mala alimentación y manejo. Tras un proceso integral de recuperación, el animal logró restablecer su salud y comportamiento natural, recuperando habilidades clave como la caza, la defensa y la termorregulación”, puntualizó Suárez Gutiérrez.

Hoy, en óptimas condiciones, el animal regresa a su entorno natural, simbolizando el impacto positivo del trabajo articulado entre autoridades ambientales.

Compromiso con la biodiversidad

La CVC, Cardique y el DAGMA reiteraron su compromiso con la protección de la fauna silvestre e hicieron un llamado a la ciudadanía a no mantener animales en cautiverio y a denunciar cualquier caso de tráfico ilegal.

Durante 2026, la CVC ha recibido 980 animales silvestres, de los cuales 400 ya han sido liberados y seis reubicados, como parte de su estrategia permanente de protección de la biodiversidad.