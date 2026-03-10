Cartagena prepara una experiencia cultural de gran formato para esta Semana Santa

Bajo el concepto “Donde Florece el Tiempo”, la ciudad se convertirá en escenario de un circuito urbano que integrará arquitectura histórica, luz, memoria y naturaleza en una puesta en escena de gran formato. La iniciativa no se plantea como un festival masivo ni como una feria tradicional, sino como una intervención cuidadosamente curada que busca dialogar con el patrimonio sin invadirlo.

La propuesta —que será presentada oficialmente en los próximos días— reunirá algunos de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico en un recorrido que conectará hotelería de lujo, gastronomía de autor y diseño floral de gran escala, con una narrativa pensada especialmente para la temporada de Semana Santa, uno de los momentos culturales más representativos de la ciudad.

El proyecto involucra una producción floral de carácter monumental, desarrollada con flores colombianas de exportación cultivadas en la Sabana de Bogotá, integrando así ciudad, diseño y campo en una misma experiencia urbana.

“Queríamos crear algo que no compitiera con Cartagena, sino que la revelara desde otra perspectiva. La idea es intervenir el patrimonio sin alterar su esencia, respetar su memoria y permitir que habitantes y visitantes recorran la ciudad con otra sensibilidad”, afirma Nicolás García, creador del evento.

La llegada de esta propuesta coincide con una temporada en la que Cartagena consolida su posicionamiento como destino de alto valor para el turismo nacional e internacional, especialmente en segmentos interesados en patrimonio, gastronomía y experiencias culturales.

El circuito contará con aliados estratégicos del sector hotelero, gastronómico e institucional, y estará acompañado por una ruta oficial de recorrido diseñada para prensa y público general, cuyos detalles serán anunciados próximamente.

Con el respaldo de entidades locales y nacionales, esta intervención busca proyectarse como una de las apuestas culturales más singulares de la ciudad en 2026.

El Circuito Floral Donde Florece el Tiempo será una experiencia abierta al público, con intervenciones urbanas en espacios emblemáticos del Centro Histórico de Cartagena durante Semana Santa. Además de accesos libres, algunas experiencias con cupo limitado requerirán registro previo. La información oficial sobre horarios, sedes, experiencias con ticket y modalidades de ingreso está disponible en https://dondefloreceeltiempo.com/