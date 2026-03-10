Capturan a alias La cajera por presuntamente integrar una organización de extorsión en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio Radio conoció que cayó en poder de las autoridades una mujer que operaba como la cobradora de las extorsiones que realizaba una organización delincuencial bajo la modalidad de tío o tía en Ibagué.

“La captura de una mujer con el alias de ´La Cajera´ por el delito de extorsión agravada, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Gaula esta persona hacia parte de un grupo delincuencial que exigía dinero bajo una modalidad digital”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La captura se materializó en el barrio Vasconia Reservado, como resultado de un proceso investigativo adelantado contra la extorsión bajo llamadas fraudulentas. Esta persona en el año 2016 habría logrado recaudar cerca de $6 millones bajo la modalidad de suplantación.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, como resultado de un proceso investigativo adelantado y por las pruebas presentadas por parte de las autoridades.

Esta persona presuntamente hacía parte de un grupo delincuencial que exigía dinero a sus víctimas mediante la modalidad digital conocida como “Suplantación de tío/tío”, se estableció que mediante llamadas se hacían pasar por un familiar y así generaban engaño y presión económica, exigiendo sumas entre 1 y 2 millones de pesos.

Dato: según las autoridades anotar esta persona registra una anotación judicial como indiciada por el delito de estafa.

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los trámites judiciales correspondientes y definir su situación jurídica.