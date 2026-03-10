¿Busca esterilizar a su mascota gratis? Alcaldía de Cartagena abre nuevas jornadas con la Umata

Con el propósito de promover la tenencia responsable y seguir fortaleciendo el bienestar de perros y gatos en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Umata, continúa con sus jornadas gratuitas de esterilización en diferentes barrios de Cartagena.

La programación de esta semana inició este martes, en el conjunto Parques de Bolívar, y continuarán este miércoles en el barrio José Antonio Galán, mientras que el jueves y viernes la atención se realizará en el barrio San Fernando, en las instalaciones del Colegio Trinitario.

Las jornadas se iniciarán a partir de las 7:00 de la mañana y la atención será por orden de llegada, por lo que se recomienda a los propietarios asistir con anticipación.

Desde la entidad se recuerda a la ciudadanía algunas recomendaciones importantes para garantizar la seguridad de las mascotas durante el procedimiento:

- Llevar a los animales con ayuno mínimo de 8 horas.

- Los perros deben asistir con correa.

- Los gatos deben ir en guacal.

Cada mascota debe ir acompañada por un responsable mayor de edad.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, destacó que estas jornadas hacen parte del programa integral de bienestar animal que se desarrolla en la ciudad. “Desde la Umata seguimos trabajando por el bienestar de nuestros animales y por fomentar la tenencia responsable. La esterilización es fundamental para prevenir el abandono y contribuir al control poblacional de perros y gatos en Cartagena”, señaló Pérez.

Asimismo, el funcionario indicó que a lo largo del año se continuarán realizando jornadas de esterilización en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de que más familias puedan acceder a este servicio.

“Invitamos a la ciudadanía a estar atenta a nuestras convocatorias y a participar activamente. Cuidar de nuestras mascotas también es una responsabilidad de todos”, agregó.

Estas jornadas hacen parte de las acciones que adelanta la Umata para fortalecer la protección y el bienestar animal, promoviendo una convivencia responsable entre la comunidad y sus animales de compañía.