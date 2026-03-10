Autoridades empiezan a preparar visita de los presidente de Colombia y Venezuela a la frontera

Cúcuta

Las autoridades en la zona de frontera han empezado a trazar las acciones de seguridad y vigilancia para acompañar la visita que realizaran los presidentes de Colombia y Venezuela a la zona limítrofe.

Aunque no se han conocido mayores detalles de la agenda, los jefes de estado Delcy Rodríguez y Gustavo Petro hablarán sobre una de las infraestructuras binacionales, temas de interés para los dos países.

El Puente Atanasio Girardot será el epicentro de esta reunión que genera grandes expectativas luego de la captura de Nicolás Maduro y al asumir la presidencia de esa nación, Delcy Rodríguez.

Los temas de interés para los dos gobiernos giran en torno a la venta de la empresa monómeros, el proyecto de compra de gas al vecino país frente a las alertas que se han encendido en nuestro país por ese tema y las relaciones binacionales.

Desde ya varias autoridades en la zona de frontera se preparan para trazar los dispositivos de seguridad que se pondrán en marcha con ocasión de este encuentro.