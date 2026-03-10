Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 13:12

Bogotá

Activan monitoreo permanente tras colapso vial por tubería en Suba

La filtración de agua levantó el material de soporte de la vía, principalmente arenas y elementos de la subbase, lo que produjo la pérdida de estabilidad y el colapso del pavimento.

La Alcaldía de Suba en cabeza de César Salamanca, mantiene presencia constante y monitoreo permanente frente a la contingencia generada por la fractura de una tubería de alcantarillado que provocó un hueco enorme en la calle 139 con carrera 126, una de las vías principales de la localidad.

Como medida preventiva, las autoridades establecieron un cierre ampliado del corredor, que comprende aproximadamente entre 60 y 80 metros hacia el occidente y cerca de 15 metros hacia el oriente, para permitir la movilización de los ciudadanos y los trabajos de reparación.

Durante la inspección también se evidenció afectación en una segunda infraestructura subterránea de mayor capacidad, correspondiente a una tubería de aproximadamente un metro de diámetro (40 pulgadas), lo que implica trabajos adicionales de obra civil para su reparación.

Maria Alejandra Uribe

