A la cárcel hombre acusado de abusar de una menor de 8 años en Ibagué

Ibagué

A la cárcel fue enviado un hombre de 36 años por ser el presunto responsable del abuso sexual de una menor de 8 años. La detención se da luego de 11 meses de investigación por parte de las autoridades que recolectaron el material suficiente que permitió que se emitiera esta orden de captura.

Según la Policía Metropolitana de Ibagué, se estableció que el hombre que fue presentado ante un juez tenía una orden judicial vigente, emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

“Este procedimiento es el resultado de 11 meses de labores investigativas en las que se recolectó información y material probatorio que permitió determinar la responsabilidad del indiciado”, dijo el mayor, Ricardo Moreno, comandante del distrito uno de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las pruebas recolectadas llevaron a que se emitiera la orden de captura por los hechos que ocurrieron el 12 de noviembre de 2024, en el barrio Ceiba, donde el hoy capturado presuntamente habría accedido carnalmente a una menor de 8 años.

“Esta persona tenía una orden judicial vigente por el delito de acceso carnal con menor de 14 años, hechos que ocurrieron en el año 2024, al parecer este individuo abuso carnalmente a la menor”, dijo el mayor, Ricardo Moreno.

Dato: el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.