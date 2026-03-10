A la cárcel excandidato al Senado que habría favorecido a alias ‘Papá Pitufo’

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión al excandidato al Senado, Freddy Camilo Gómez Castro y a cuatro exintegrantes de la Policía Nacional que, al parecer, harían parte de una red de corrupción que habría favorecido a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, también conocido como el ‘zar del contrabando’.

Se trata del capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros (r) José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Según la Fiscalía General de la Nación, los procesados habrían ejercido “diferentes roles ilícitos, contactando a servidores de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que podrían beneficiar el ingreso irregular de mercancía por los puertos del Caribe, a cambio de dádivas o ‘cachetadas’, como eran denominadas por la organización delictiva, que ascendían hasta 300 millones de pesos mensuales”.

La investigación señala que el excandidato Gómez Castro al parecer, se encargó de gestionar y programar reuniones claves con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera para beneficiar a Marín Buitrago.

“Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos”.

Sobre el papel que aparentemente habría jugado el capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros, como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena (Bolívar), “estaría implicado en el direccionamiento de sus subalternos para que autorizaran la salida del puerto de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos, los cuales no tenían la documentación aduanera ni los permisos de ley completos, y eran trasladados por vía terrestre a diferentes ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela”.

Además, se le atribuye haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido aprehendida, en momentos en los que era trasladada en dos camiones por carreteras de Atlántico; y de pagar el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo en Cartagena para que se hospedara un mayor que pertenecería a la red de corrupción.

El patrullero retirado José Luis Olaya Caicedo presuntamente se encargó de perfilar a los uniformados que podrían participar en la red de corrupción.

“Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar para la estructura de Marín Buitrago. Asimismo, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados y en algunos casos trasladó dinero a Bogotá con destino a otros funcionarios”, señaló el ente acusador.

Édgar Humberto Bacca Sánchez Bacca Sánchez al parecer, su rol estaba directamente relacionado con la entrada de contrabando de cacharrería y cigarrillos por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar).

“Al parecer, ubicaba a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le pasaran listados de los contenedores que no debían ser registrados ni aprehendidos. Las evidencias indican que habría entregado 28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente que actuaba con agente encubierto”, según el ente acusador.

Juan Manuel Jaramillo Mora, conocido como ‘Zorro’, supuestamente se enfocó en dinamizar la entrega mensual de dinero a los servidores captados.

Investigadores de la Fiscalía identificaron que al parecer llevó 34 millones de pesos a un uniformado que también realizaba labores investigativas como agente encubierto.

“Tras su retiro de la Policía Nacional continúo ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo”, explicó la Fiscalía.

Todos fueron imputados por los delitos concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Entre tanto, a Salazar Piñeros se le adicionó el delito de influencias de servidor público y a Gómez Castro tráfico el de tráfico de influencias de particulares. Los cargos no fueron aceptados.