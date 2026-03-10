Fiscalía imputó cargos contra excandidato al Senado que habría favorecido a ‘Papá Pitufo’

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el excandidato al Senado de la República Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional que, al parecer, harían parte de una red de corrupción que habría favorecido a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, también conocido como el ‘zar del contrabando’.

La audiencia se adelantó este lunes 9 de marzo, de manera reservada y ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.

Los exintegrantes de la Policía Nacional fueron identificados como: José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Todos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Ninguno aceptó cargos.

“La investigación da cuenta de que estas personas harían parte de una red de corrupción que favorecía las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’”, mencionó la Fiscalía.

¿Qué dice la investigación?

Según la Fiscalía General de la Nación, el excandidato fue capturado tras ejercer su derecho al voto en una institución de la localidad de Engativá.

“Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, señaló el ente acusador.

Igualmente, los demás expolicías al parecer aprovecharon sus cargos para beneficiar a ‘Papá Pitufo’.

“Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago; Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar); Salazar Piñeros, como jefe de División POLFA en Cartagena, presuntamente bloqueaba las aprehensiones de mercancía de contrabando en beneficio del grupo delincuencial; y Jaramillo Mora, al parecer, recibía los pagos ilícitos y los distribuía entre los demás uniformados que hacían parte del entramado criminal”, agregó la Fiscalía.