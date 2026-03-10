15 años impulsando la inversión extranjera en el Valle del Cauca

Desde su creación en 2010, la agencia ha acompañado a empresas internacionales interesadas en establecerse en el suroccidente del país. Gracias a esta labor, han llegado a Cali y al Valle del Cauca 240 proyectos de inversión que hoy se encuentran asentados en 26 municipios del departamento.

Estas inversiones suman cerca de 2.900 millones de dólares y, según la entidad, han generado más de 26.600 empleos, convirtiéndose en un aporte significativo para el desarrollo económico y social de la región.

Crecimiento del capital extrajero

Durante estos 15 años, la presencia de empresas extranjeras en el Valle del Cauca se ha triplicado. Así lo destacó Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

En 2010, cuando inició operaciones la agencia, había cerca de 80 empresas extranjeras operando en la región. Actualmente, la cifra supera las 260 compañías.

“Este crecimiento es el reflejo de la alta incidencia de Inves Pacific y de su trabajo mancomunado con las autoridades departamentales y municipales, la Cámara de Comercio de Cali, así como los diversos actores del ecosistema empresarial y gremial del Valle del Cauca”, agregó Castro.

Aporte a la economía vallecaucana

Las más de 260 empresas de capital extranjero que operan en el departamento aportan cerca del 35 % de las exportaciones de la región. Además, sus ventas equivalen al 21 % del Producto Interno Bruto regional y representan más del 5 % del empleo formal.

De acuerdo con Invest Pacific, estos indicadores consolidan a la inversión extranjera como uno de los principales motores del desarrollo social y económico del Valle del Cauca, una dinámica que se ha venido fortaleciendo desde hace cerca de 90 años.

Entre las compañías globales que han confiado en el departamento como centro de operaciones se encuentran Nestlé, Ingredion, Unilever, Colgate, Smurfit Westrock, Sika, Upfield, Florius Flowers y Dollarcity.

“El reto ahora sigue siendo el mismo que cuando Invest nació en el 2010: potenciar y evidenciar las ventajas de un departamento que aporta tanto el desarrollo regional, como al crecimiento económico y social de todo un país”, puntualizó Carlos Castro director ejecutivo.

Evento conmemorativo de los 15 años

Para conmemorar este aniversario, la agencia realizará un evento académico en el marco de su Asamblea Anual este miércoles 11 de marzo de 2026 en el Club Colombia.

En un espacio privado se llevará a cabo una reunión entre el consejo directivo y los fundadores de la entidad, donde se presentará el informe de gestión correspondiente al año 2025.

La agenda continuará con un conversatorio en el que se destacarán casos de éxito de empresas que han apostado por el Valle del Cauca.

En el diálogo participarán Agustín Vincent, gerente general de Genfar; Renata Lima, gerente general de la región andina de Ingredion; y Camilo Jaramillo, gerente general de Zonamerica. El espacio será moderado por Vicky Perea, directora de El País.

La jornada finalizará con un acto de reconocimientos al trabajo adelantado por la agencia durante sus 15 años de existencia.