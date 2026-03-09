Tormenta con granizo en Neiva dejó más de 80 árboles caídos y cortes de energía

Jurados en Neiva contaron votos con linternas tras la falla eléctrica en un puesto de votación.

Las fuertes lluvias acompañadas de granizo y ráfagas de viento que se registraron en la tarde del domingo 8 de marzo en Neiva, dejaron múltiples emergencias en distintos sectores de la ciudad, con más de 80 árboles caídos, daños en infraestructura y cortes de energía.

El fenómeno climático impactó principalmente el sur de la capital huilense, donde la caída de árboles y postes provocó afectaciones en la movilidad y en el suministro eléctrico en varios barrios.

Según el balance preliminar de la Alcaldía de Neiva, desde el momento de la emergencia se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, lo que permitió coordinar la atención con organismos de socorro y dependencias de la administración municipal.

En las labores de respuesta han sido desplegadas 50 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes trabajan en la remoción de árboles caídos y en la mitigación de riesgos para la comunidad. A las acciones también se sumaron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército y Policía, además de cuadrillas operativas de las secretarías de Vías, Infraestructura y Movilidad.

Las emergencias se reportaron en sectores como Canaima, Timanco, Limonar, Andalucía, la zona industrial sur, la avenida Circunvalar, la carrera 13 entre calles 5 y 6 y la calle 16 con carrera 3A, donde los equipos de emergencia continúan con labores de limpieza y retiro de escombros.

Uno de los hechos que llamó la atención ocurrió durante el preconteo de votos de la jornada electoral, cuando en la Institución Educativa Claretiano GTP los jurados debieron realizar el conteo con la luz de linternas, debido a la interrupción del servicio eléctrico causada por la tormenta.

El alcalde Germán Casagua Bonilla informó que, aunque el fenómeno dejó daños materiales y afectaciones en el servicio de energía, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

Mientras tanto, la empresa electrificadora avanza en el restablecimiento progresivo del servicio de energía en los sectores que aún presentan afectaciones, mientras continúan las labores para despejar completamente las vías de la ciudad.