09 mar 2026 Actualizado 14:31

Seguridad de comicios se garantizó y fuerza pública cumplió: jefe nacional del Servicio de Policía

El general Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, hizo en 6AMW un balance de la jornada electoral de este 8 de marzo.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

María Fernanda Latorre H.

