Renovación en los representantes al Congreso por Norte de Santander
Doce parlamentarios tiene la región
Cúcuta
Los resultados electorales para ocupar curules por Norte de Santander el Congreso de la República dejaron ver una amplia renovación de dirigentes políticos en la región.
Caras nuevas, partidos tradicionales derrotados en su representación y el Pacto Histórico con doble representación en el departamento, fue lo que dejó la contienda electoral.
Los ganadores en las urnas para el Senado fueron:
Yirley Vargas Partido Liberal 123.994 votos
Wilmer Carrillo Partido de la U 125.994 votos
Juan Carlos García Partido Conservador 80.428 votos
Luís Mejía Alianza Verde 63.100 votos
Martín Carabalí Pacto Histórico Lista cerrada
Alejandra Omaña Pacto Histórico Lista cerrada
Los ganadores en Cámara de Representantes:
José Luis Duarte Partido Conservador 85.308 votos
Diana Riveros Partido de la U 76.108 votos
Ariel Rodríguez Partido Liberal 53.527 votos
Eimy Suarez Partido Cambio Radical 67.731 votos
Felipe Corzo Centro Democrático 43.124 votos
Curul de Paz:
Tatiana Gaona 15.744 votos
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...