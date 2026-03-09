Renovación en los representantes al Congreso por Norte de Santander

Cúcuta

Los resultados electorales para ocupar curules por Norte de Santander el Congreso de la República dejaron ver una amplia renovación de dirigentes políticos en la región.

Caras nuevas, partidos tradicionales derrotados en su representación y el Pacto Histórico con doble representación en el departamento, fue lo que dejó la contienda electoral.

Los ganadores en las urnas para el Senado fueron:

Yirley Vargas Partido Liberal 123.994 votos

Wilmer Carrillo Partido de la U 125.994 votos

Juan Carlos García Partido Conservador 80.428 votos

Luís Mejía Alianza Verde 63.100 votos

Martín Carabalí Pacto Histórico Lista cerrada

Alejandra Omaña Pacto Histórico Lista cerrada

Los ganadores en Cámara de Representantes:

José Luis Duarte Partido Conservador 85.308 votos

Diana Riveros Partido de la U 76.108 votos

Ariel Rodríguez Partido Liberal 53.527 votos

Eimy Suarez Partido Cambio Radical 67.731 votos

Felipe Corzo Centro Democrático 43.124 votos

Curul de Paz:

Tatiana Gaona 15.744 votos