Jueves 5 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación emitió alerta preventiva frente al convenio interadministrativo para la reposición y construcción de alcantarillado y colectores para la descontaminación de quebradas en Armenia, porque presuntamente trasgredieron normas de contratación

Según el documento La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, emite alerta preventiva en el escenario de mitigación de riesgos, frente al convenio interadministrativo No. 2025-002 que tiene como objeto: “Aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barrios de la ciudad de Armenia”, por un valor de $58.024.392.744 COP (cincuenta y ocho mil veinticuatro millones trescientos noventa y dos mil pesos).

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El ente de control verificó el convenio interadministrativo en asunto y la documentación soporte que reposa en el portal SECOP II. En virtud de ello, y de las atribuciones preventivas consignadas en las Resoluciones No. 377 de 20221 y 108 de 20252, se emite la presente alerta

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía delegada para su investigación, una denuncia penal en contra del gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis por los presuntos delitos de Contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación

La denuncia fue presentada por el abogado Diego Molina y esta relacionada con contratos de la empresa Proyecta Quindío en el pasado ha estado envuelta en escándalos de corrupción como el caso de las marionetas de Mario Castaño

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A tan solo un día de finalizar el plazo para la postulación de testigos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reiteró el llamado a los partidos y agrupaciones políticas para que continúen realizando el cargue de información a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación, con el propósito de alcanzar el cubrimiento total de las 126.646 mesas habilitadas en el país.

Más información Miércoles 4 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

la herramienta tecnológica del CNE registra un avance del 97,8 % de mesas cubiertas en todo el territorio nacional, con mayor concentración en los departamentos de Córdoba, Huila, Putumayo y Quindío.

En un comparativo con las elecciones de 2022, la postulación de testigos electorales pasó de 394.000 a 607.000, con un incremento de más del 54%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia implementan restricciones en el marco de las elecciones legislativas, mediante decreto prohíben el consumo y venta de bebidas embriagantes

La ley seca empezará a regir desde las 6 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta el lunes 9 a las 6 de la mañana con el fin de garantizar el orden público en la jornada electoral.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que el decreto establecido por la administración municipal está en concordancia con el emitido a nivel nacional por el Ministerio del Interior.

Fue claro que allí se prohíbe el consumo y venta de bebidas embriagantes y prohibición en el transporte y distribución de cilindros de gas inflamable el 8 de marzo desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, así como los trasteos o mudanzas en zonas urbanas y rurales en el mismo horario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Realizó un llamado inicialmente a los ciudadanos a votar el domingo y ejercer el derecho puesto que están dadas todas las garantías. Mencionó que es clave acatar estas restricciones para evitar sanciones y también dijo que el mismo domingo está la prohibición de publicidad política de ninguna campaña.

Sostuvo que establecen centro transitorio para llevar a personas que generan algún tipo de alteración de orden público y estará habilitado en el archivo del Concejo Municipal desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo 8 de marzo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras último comité de garantías electorales en Armenia, las autoridades sostienen que están dadas todas las garantías y que no se registran novedades para las elecciones al Congreso

En el coliseo de Gimnasia en inmediaciones del Estadio Centenario de la ciudad se llevó a cabo el último comité de garantías electorales de cara a los comicios del próximo domingo 8 de marzo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que todo está listo para el proceso democrático lo que permite dar un parte de tranquilidad.

Fue claro que están las disposiciones necesarias para que la jornada se viva de manera tranquila, segura y con toda la logística pertinente por eso lo clave de la articulación con los diferentes entes. Enfatizó que en todos los comités las autoridades no han emitido alertas o amenazas en la ciudad respecto a situaciones de orden público.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA, informa que este domingo 8 de marzo no se llevará a cabo la tradicional ciclovía dominical en ninguno de sus tramos, debido al desarrollo de la jornada electoral.

La decisión responde a la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso democrático, así como facilitar la movilidad y la logística dispuesta para la realización de las elecciones en distintos puntos del territorio.

La ciclovía retornará el domingo 15 de marzo en sus tramos habituales, retomando la programación recreo deportiva para que las familias continúen disfrutando de estos espacios de actividad física y encuentro comunitario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Familiares de joven asesinada en Armenia destacan el actuar de las autoridades y llaman la atención de las mujeres para estar alertas ante signos de violencia

El caso se registró en enero del año 2024 donde Erika Tatiana Mejía Muñoz de 21 años de edad fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en el barrio Las Colinas de la ciudad. El principal sospechoso era su pareja sentimental identificado como Oveimar Sánchez Polindara quien habría huido con su hijo menor de 2 años.

Finalmente, la Fiscalía dio a conocer que el hombre fue enviado a la cárcel y le fue imputado el delito de feminicidio agravado. En diálogo con Caracol Radio, la hermana de la víctima Maria Alejandra Acevedo Muñoz dijo que es un choque de emociones porque, aunque celebran el proceso de judicialización del presunto responsable del hecho, recuerdan con dolor los hechos en los que perdió la vida su ser querido.

Dijo que con la decisión de enviarlo a prisión se evidencia el actuar efectivo de los entes competentes para que responda por la situación y brinde las claridades.

Destacó que más allá de las autoridades, el llamado es a las mujeres para que ante las señales de alarma denuncien oportunamente y no permitan un ciclo de agresiones que pueden terminar en una tragedia como la que vive su familia por la muerte de su hermana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El abogado de la familia de la joven Nicole Vargas que murió en el accidente de tránsito en autopistas del café en la vía Armenia Pereira denunció que la familia de la cantante ha recibido mensajes intimidatorios y amenazas a través de redes sociales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Octava Brigada del Ejército inhabilitó una draga artesanal, dos motores y un compresor utilizados para la extracción ilícita de oro en el río La Vieja en el municipio de Montenegro en el Quindío. El material hallado está avaluado en más de 25 millones de pesos.

Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 8, Cisneros de la Octava Brigada del Ejército mediante información suministrada por inteligencia militar, realizaron una operación coordinada con la Policía de Carabineros del departamento del Quindío, que permitió encontrar maquinaria que era utilizada para la extracción ilícita de oro, actividad que al mismo tiempo estaba afectando el río La Vieja, en zona rural del municipio de Montenegro.

El teniente coronel Rafael Leonardo Martínez, comandante Batallón de Ingenieros de Combate N.°8 explicó “luego de la inspección al lugar, de la mano de la autoridad competente, los soldados adscritos a la Octava Brigada inhabilitaron una draga artesanal, dos motores, un compresor y elementos para esta actividad ilícita.

En el operativo no hubo personas capturadas, pero la investigación continua para evitar el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mas de 800 kilogramos de estupefacientes incautados en zona rural del Quindío

La Policía Quindío en actividades de prevención y control, incautaron gran cantidad de estupefacientes en zona rural del municipio de Salento.

Esta acción operativa se realizó momentos en que uniformados adscritos a la Estación de Policía Salento, detienen un vehículo tipo furgón en la vía que conduce del casco urbano de mencionado municipio hacia el corregimiento de Toche jurisdicción del Departamento del Tolima.

Seguidamente, este automotor hizo caso omiso a la señal de pare emprendiendo la huida; posteriormente, el automotor fue hallado volcado kilómetros adelante.

Al verificar el contenido del furgón, se encontró una gran cantidad de sustancia estupefaciente similar a la marihuana; esta sustancia junto al vehículo, fueron trasladados hasta las instalaciones del Comando de Policía Quindío, donde se pudo establecer que el peso supera los 800 kilogramos.

La sustancia estupefaciente fue dejada a disposición de la fiscalía general de la Nación para su destrucción, junto al automotor inmovilizado;

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para solicitar la protección de los derechos de una mujer que no logra atravesar los torniquetes de los buses de Armenia y a quien se le ha negado ingresar por la puerta trasera.

La Entidad advirtió que el sistema de transporte no ofrece garantías de accesibilidad para la diversidad corporal, lo cual vulnera los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y la libertad de locomoción, en conexión con el derecho a la ciudad.

La actuación cobra mayor relevancia porque este cuatro de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Gordofobia. Con esta intervención, la Defensoría busca que las personas con diversas formas corporales puedan acceder al transporte público en Armenia y, en general, en todo el país.

En el documento elaborado por la Defensoría delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales, con apoyo de las delegadas de Salud y Seguridad Social; Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, y Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género.

Señala que la señora Rocío* manifestó que, “dada su situación económica, depende del servicio de transporte público colectivo para desplazarse dentro de la ciudad, especialmente para asistir a citas médicas y realizar diligencias personales”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La intervención sostiene que el caso no puede reducirse a una situación individual, ni a un asunto médico. Por el contrario, plantea que el análisis constitucional debe centrarse en la infraestructura y en los criterios de diseño del sistema de transporte público, construidos bajo la presunción de un diseño estándar que desconoce la diversidad corporal de las personas.

En el caso concreto, solicitó que las empresas operadoras permitan a Rocío el ingreso por una puerta alternativa, sin sanciones, y adoptar un protocolo para quienes no accedan por los dispositivos estándar. También solicitó evaluar y ajustar progresivamente el sistema para remover barreras, avanzar hacia la accesibilidad universal y promover campañas de sensibilización.

Finalmente, la Defensoría destacó que este proceso permite a la Corte profundizar en formas de discriminación aún invisibilizadas y reiteró que garantizar el acceso al transporte en condiciones de dignidad es una exigencia del Estado social de derecho.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío alertan por estafas a caficultores mediante la modalidad de entrega de datos personales para acceder a programas o venta de café

Y es que, ante el incremento de intentos de fraude a través de llamadas, mensajes y enlaces falsos, desde el comité de cafeteros del departamento realizaron un llamado para fortalecer las medidas de prevención y evitar ser víctimas de estafas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director de la entidad en el Quindío, José Martín Vásquez explicó que han recibido la información por parte de las familias caficultoras quienes han evidenciado su preocupación por que los contactan para el suministro del café, pero a cambio les solicitan datos personales para acceder a cuentas que son las utilizadas para realizar transferencias lo que ha generado estafas.

Resaltó que es clave el llamado a los caficultores quienes ven una oportunidad de negocio que verifiquen el proceso para evitar la pérdida de dinero. Recordó que proteger la información personal contribuye a salvaguardar la actividad cafetera, la economía familiar y la seguridad de las comunidades rurales.

Añadió que en caso de ser víctima o detectar una situación que afecte la seguridad ciudadana es fundamental denunciar a través de las líneas de atención 123, 165 que es la línea Gaula y 316 010 7236 línea institucional de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío recibió la visita de la Contraloría General de la Nación con el propósito de verificar los avances del Centro de Atención Integral para personas con Discapacidad en el departamento construido continua al estadio de Calarcá.

Durante la jornada se revisaron los procesos técnicos, administrativos y de dotación que permitirán la puesta en marcha de este espacio, concebido como un escenario clave para fortalecer la atención a esta población.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El encuentro fue determinante para aclarar alcances, tiempos y responsabilidades institucionales, reafirmando el compromiso del gobierno departamental con una infraestructura pensada para el servicio y la inclusión.

“En la Secretaría de Salud estamos trabajando arduamente para sacar este proyecto adelante; ya se hizo la gestión con la empresa Gbarco para la dotación del centro y estamos a la espera de las camillas.

Sin embargo, es importante aclararle a la opinión pública y a los habitantes del departamento que este es un centro de atención, más no asistencial”, explicó la secretaria de Salud, Luisa Fernanda Arcila Arcila, al término de la reunión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como parte de la ejecución de las obras civiles y en cumplimiento del cronograma, la secretaria de Infraestructura, Claudia Arenas Agudelo, confirmó que esta semana ya fueron habilitados los primeros 215 metros de la calle segunda norte -2N-, tramo que corresponde a la reposición de alcantarillado en el sector.

Se precisó que Empresas Públicas de Armenia, EPA, en conjunto con la Alcaldía de Armenia, ejecutó la reposición parcial del alcantarillado combinado en el barrio La Nueva Cecilia, y que el proyecto tiene un valor, solo por parte de la reposición del alcantarillado, de $2.120 millones.

De esta forma, la Alcaldía de Armenia insistió a los ciudadanos para que planeen con anticipación sus recorridos, respeten la señalización instalada y se mantengan atentos a la información que se difunde en los canales oficiales de la Administración Municipal y EPA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, confirmó a los conductores y comunidad en general, que ya está habilitado el tránsito vehicular en la calle Segunda Norte -2N-, hasta la carrera 18.

La autoridad de tránsito en la capital quindiana además anticipó que en los próximos días la movilidad se recuperará hasta la carrera 17, sin embargo, se reiteró que hay que acatar las recomendaciones para evitar traumatismos en el sector.

“Informamos a los ciudadanos que para llegar a la carrera 14, deberán tomar un desvío por la calle 3ra norte. Es necesario tener en cuenta que la contingencia vial por el sector continúa y la conducción por esta zona debe hacerse con mucha responsabilidad y paciencia”, subrayaron desde SETTA.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

241 estudiantes del sector rural que se encuentran actualmente en la básica secundaria y pertenecen a las seis instituciones educativas del municipio de Montenegro, ya cuentan con el transporte escolar para su asistencia a clases sin ningún inconveniente.

La administración, garante de todos los procesos educativos del municipio, se ha caracterizado por ser unas de las primeras en iniciar con este proceso en el departamento, el cual es fundamental para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.

Con esta acción, la educación en Montenegro se sigue garantizando de forma constante y continua, entendiendo que todas las actividades alrededor de la academia son una prioridad para el gobierno que lidera Gustavo Pava Busch.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Observatorio Fiscal de Armenia dio a conocer un análisis sobre el comportamiento de las exportaciones colombianas y del Quindío siguen un patrón marcado con la tasa de cambio durante 2025 y su relación con la economía local.

El balance muestra un crecimiento moderado a nivel nacional, en un contexto internacional marcado por la variación de precios y la desaceleración de algunos mercados.

De acuerdo con cifras oficiales del DANE, las exportaciones del país crecieron 1,3 %, impulsadas principalmente por los productos agropecuarios, especialmente el café, además de algunos bienes manufactureros y otros sectores no tradicionales.

Este comportamiento resulta relevante para Armenia y el Quindío, donde la economía tiene una fuerte base agrícola. El buen desempeño del café y de otros productos del campo abre oportunidades para los productores locales y para avanzar en procesos de diversificación productiva.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) participó los días 2 y 3 de marzo, junto a otras entidades, en un encuentro del comité pleno de la sentencia de tutela STL 10716- 2020, realizado en la ciudad de Manizales, con el fin de coordinar y consolidar la información requerida para la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de dicho fallo judicial, que declaró al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos.

“Este espacio tuvo como objetivo evaluar de manera articulada todas las acciones que llevan a cabo las diferentes entidades accionadas, en dirección al cumplimiento del Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación de este Parque Nacional Natural”, afirmó Andrea De la cadena Ortega, funcionaria de la CRQ.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ángela Patricia Menza Astudillo, representa al Quindío en el Premio Cafam a la Mujer 2026, hoy jueves 5 de marzo, a las 8:30 a.m., en el Teatro Cafam en Bogotá, se llevará a cabo la proclamación de la edición 37 de este importante certamen nacional.

Con la firme convicción de que la vejez debe ser una etapa de plenitud y no de olvido, Ángela Patricia Menza Astudillo, actual Mujer Comfenalco Quindío, ha sido elegida para representar al departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia sede del Primer Congreso Nacional de Contralores Territoriales de la vigencia 2026-2029, “Por una articulación territorial”. El evento que es organizado por la Contraloría General del Quindío y la Contraloría General de Armenia, se llevará a cabo del 4 al 6 de marzo de 2026.

El Congreso contará con la presencia de la Señora María Anayme Barón Durán, Auditora General de la Nación, y el Señor Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Así mismo se tendrá la participación de 63 contralorías regionales y delegados de estas.

Perches Giraldo Campuzano, Contralor General del Quindío, indicó que durante el congreso se realizará la Elección de los Miembros del Consejo Nacional de Contralores y Los delegados ante el Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF). “También elegiremos al presidente y demás delegados de la Comisión Especial de Carrera de las Contralorías Territoriales (CECAT)”. añadió.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, hoy juega el Deportes Quindío, a las tres de la tarde en el estadio Villa Concha en Piedecuesta Santander, enfrentará a Real Santander por la fecha 8 del Torneo Dimayor de la B, el partido solo se podrá ver por el Canal de YouTube de la Dimayor.