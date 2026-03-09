“La salud, el agro y la innovación serán pilares de nuestra gestión en el Congreso”; Yamit Hurtado

Yamit Noé Hurtado Neira obtuvo la mejor votación del Partido Verde en Boyacá, con la que fue elegido Representante a la Cámara para el periodo 2026-2030 / Foto: Suministrada.

Tunja

El recién electo congresista por Boyacá, Yamir Noé Hurtado Neira, recibió con entusiasmo los resultados de las elecciones legislativas, destacando que reflejan el esfuerzo colectivo y la confianza depositada por los ciudadanos en sus propuestas.

“Estamos felices con este resultado, es fruto de proyectos, avances y del compromiso por las regiones y la gente y creo que no solo nosotros, el equipo de Wilmer Castellanos y además representa lo que es la eficiencia administrativa”, expresó Hurtado, subrayando que el triunfo es también de su equipo de trabajo y de quienes han acompañado su trayectoria política.

Una agenda legislativa con enfoque social y regional

Hurtado delineó los principales ejes que marcarán su gestión en el Congreso a partir del próximo 20 de julio:

Reforma integral a la salud : Su prioridad será impulsar un modelo de atención primaria efectiva, con especialistas en municipios y fortalecimiento financiero de hospitales. Para ello contará con el respaldo de expertos nacionales e internacionales, incluyendo universidades como la Javeriana y Los Andes, además de su experiencia como consultor de la Organización Mundial de la Salud. “Queremos una reforma que proteja a toda la población y que sea construida con rigor técnico”, afirmó.

: Para ello contará con el respaldo de expertos nacionales e internacionales, incluyendo universidades como la Javeriana y Los Andes, además de su experiencia como consultor de la Organización Mundial de la Salud. “Queremos una reforma que proteja a toda la población y que sea construida con rigor técnico”, afirmó. Transformación del sector agrícola : Hurtado propone que los campesinos puedan exportar productos transformados directamente desde las fincas, generando mayor rentabilidad y acceso a mercados internacionales. “La idea es que nuestros productores no solo vendan materia prima, sino que puedan llegar con productos de valor agregado a grandes superficies y cadenas hoteleras”, explicó.

: Hurtado “La idea es que nuestros productores no solo vendan materia prima, sino que puedan llegar con productos de valor agregado a grandes superficies y cadenas hoteleras”, explicó. Reactivación minera : Ante la crisis del carbón, plantea abrir nuevos mercados y diversificar la oferta, buscando alternativas que permitan sostener la economía de las regiones mineras.

: y diversificar la oferta, buscando alternativas que permitan sostener la economía de las regiones mineras. Innovación y emprendimiento : Impulsará la creación de centros de desarrollo tecnológico que fortalezcan industrias locales, generen empleo y aumenten la competitividad del departamento. “Boyacá necesita una línea clara de innovación que permita desarrollar productos y abrir mercados”, señaló.

: y aumenten la competitividad del departamento. “Boyacá necesita una línea clara de innovación que permita desarrollar productos y abrir mercados”, señaló. Turismo como motor económico: Hurtado considera que Boyacá tiene un potencial turístico invaluable, especialmente en rutas religiosas y culturales. Su objetivo es articular esfuerzos con Fontur para consolidar al departamento como destino estratégico.

El papel de la Alianza Verde en Boyacá

El nuevo Representante a la Cámara por Boyacá resaltó que el Partido Alianza Verde continúa siendo la primera fuerza política en Boyacá, manteniendo sus dos curules y sumando un senador destacado, John Amaya.

“La gente ya no vota por presiones, sino por resultados tangibles. Hemos demostrado gestión en salud, infraestructura hospitalaria y desarrollo regional y es por eso que recibimos el respaldo de los boyacenses en las urnas”, afirmó.

Recordó que el partido ha liderado una “revolución hospitalaria” en el departamento, con más de cuarenta hospitales construidos en la última década, lo que refleja la apuesta verde por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “La salud ha sido nuestra bandera y seguiremos trabajando para que Boyacá y Colombia tengan servicios dignos y eficientes”, añadió.

Compromiso con Boyacá y el país

Finalmente, Hurtado aseguró que su labor en el Congreso estará enfocada en honrar la confianza de los boyacenses, generando desarrollo y aportes significativos al país. “Hoy disfruto con mi familia, pero desde mañana iniciaremos el plan de trabajo para que los votantes se sientan orgullosos de haber confiado en nosotros”, concluyó.