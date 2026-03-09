La Policía capturó a siete personas durante la jornada de elecciones en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó el balance operacional del fin de semana de elecciones en el que se reportó la captura de 6 personas en flagrancia y una por orden judicial por delitos como hurto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, extorsión agravada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otra parte, en el trabajo que se adelanta para reducir los delitos de impacto como las lesiones personales y el homicidio, se incautaron 178 armas cortopunzantes, un traumática, además de 200 gramos de estupefacientes.

¿Cuántos comparendos se impusieron en Ibagué?

Según la Policía Metropolitana de Ibagué en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 317 órdenes de comparendo. De estas, 178 por portar armas blancas, 24 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 59 por riñas y 39 por irrespetar a las autoridades de policía.

Por su parte, se atendieron 1.856 llamadas, entre las que se destacaron 42 reportes por riña y 17 casos de violencia intrafamiliar.

“Reafirmamos nuestro compromiso de continuar adelantando acciones contundentes contra cualquier manifestación delictiva que afecte la seguridad y la convivencia. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y aportar información que permita fortalecer la respuesta institucional frente al delito”, dijo el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.