Huila definió su representación en el Congreso para el periodo 2026–2030

Tras finalizada la jornada nacional de las elecciones al Congreso de 2026, el departamento del Huila definió su representación política en el Legislativo. Con una participación cercana al 46 % del censo electoral, los huilenses acudieron a las urnas y eligieron a cuatro representantes a la Cámara y una senadora que representarán a la región durante el próximo periodo constitucional.

La jornada electoral coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y tuvo un resultado significativo en materia de representación femenina. Tres mujeres y un hombre obtuvieron las curules a la Cámara de Representantes: Flora Perdomo Andrade y Lucy Mireya Bravo Obando, del Partido Liberal; Lourdes Paola Mateus Serrano, del Pacto Histórico; y Julio César Triana Quintero, del partido Cambio Radical.

Partido Liberal:

Flora Perdomo Andrade alcanzó 38.020 votos

Lucy Mireya Bravo Obando obtuvo 24.291 sufragios

Pacto Histórico:

logró un total de 82.111 votos en lista, lo que permitió la elección de Lourdes Paola Mateus Serrano.

Cambio Radical:

Julio César Triana Quintero, de Cambio Radical, consiguió 31.367 votos para asegurar su curul en la Cámara.

De igual manera, el Huila recuperó presencia en el Senado de la República con la elección de María Lucía Villalba Gómez, integrante del partido la Coalición Ahora Colombia. La dirigente política obtuvo cerca de 56 mil votos y alcanzó la quinta de las curules logradas por su coalición, consolidándose, así como la única senadora huilense para el próximo periodo legislativo.

El analista político Juan Pablo Puentes, invitado en la mesa de trabajo de Caracol Radio en Neiva, muy desde temprano anuncio los posibles favoritos por las comunidades, acertando en su totalidad de los candidatos que llegaron hoy a ocupar estas dignidades en el Huila.