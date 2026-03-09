Hasta $30 millones por información que ayude a identificar bandas de hurto en Santander

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes entreguen información de grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto en el departamento.

Según las autoridades, la medida busca identificar y capturar a integrantes de estas bandas criminales.

La información puede ser entregada a través de la línea 123, habilitada para recibir datos que ayuden a avanzar en las investigaciones.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, Douglas Javier Arenas, señaló que la colaboración de la comunidad es clave para avanzar en la identificación de estos grupos delictivos.

“Invitamos a los santanderianos a que utilicen la línea 123 y denuncien la presencia de grupos de delincuencia común organizada que se dedican al hurto en el departamento”, indicó.

Las autoridades reiteraron que la información entregada por la comunidad será manejada bajo reserva y permitirá fortalecer las investigaciones contra estas estructuras delictivas.