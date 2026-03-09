Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 mar 2026 Actualizado 12:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Grandes retos tienen los nuevos parlamentarios en Norte de Santander

Son doce los parlamentarios elegidos

Imagen de referencia / Elecciones Colombia. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images. / Long Visual Press

Imagen de referencia / Elecciones Colombia. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images.

Cúcuta

Luego de las “movidas” políticas que arrojó las elecciones al Congreso de la República, donde hubo drásticos cambios en la representación política de la región, los nuevos parlamentarios tienen retos por promover para esta zona del pais.

Uno de los temas que más preocupa y que la ciudadanía espera de los nuevos dirigentes políticos tiene que ver con una mayor dinámica en su actividad y gestión para alcanzar recursos para Cúcuta y Norte de Santander.

La situación de violencia en la región no da espera para buscar apoyo a la región del Catatumbo, imprimirle celeridad a la Universidad del Catatumbo, las petar como un proyecto ambiental de interés, la doble calzada Pamplona-Bucaramanga, y la vía Tibú-Convención-La Mata, el fortalecimiento de programas en salud y educación y el futuro de las empresas de servicios públicos de la ciudad, entre otros.

La ciudadanía demanda de la nueva clase parlamentaria un mayor compromiso para superar las dificultades que mantiene la ciudad y el departamento en materia presupuestal para poder realizar ejecuciones importantes en obras públicas y otros sectores.

Lo cierto es que los resultados además empiezan a teje conjeturas sobre la importancia que tendrán los elegidos en las elecciones regionales que se avecinan.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir