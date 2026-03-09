Grandes retos tienen los nuevos parlamentarios en Norte de Santander

Cúcuta

Luego de las “movidas” políticas que arrojó las elecciones al Congreso de la República, donde hubo drásticos cambios en la representación política de la región, los nuevos parlamentarios tienen retos por promover para esta zona del pais.

Uno de los temas que más preocupa y que la ciudadanía espera de los nuevos dirigentes políticos tiene que ver con una mayor dinámica en su actividad y gestión para alcanzar recursos para Cúcuta y Norte de Santander.

La situación de violencia en la región no da espera para buscar apoyo a la región del Catatumbo, imprimirle celeridad a la Universidad del Catatumbo, las petar como un proyecto ambiental de interés, la doble calzada Pamplona-Bucaramanga, y la vía Tibú-Convención-La Mata, el fortalecimiento de programas en salud y educación y el futuro de las empresas de servicios públicos de la ciudad, entre otros.

La ciudadanía demanda de la nueva clase parlamentaria un mayor compromiso para superar las dificultades que mantiene la ciudad y el departamento en materia presupuestal para poder realizar ejecuciones importantes en obras públicas y otros sectores.

Lo cierto es que los resultados además empiezan a teje conjeturas sobre la importancia que tendrán los elegidos en las elecciones regionales que se avecinan.