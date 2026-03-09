El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Encabecé la lista al Senado planteando la necesidad de la reforma a la salud”: Carolina Corcho

En diálogo con 6AM W, la exministra de Salud Carolina Corcho dijo que el Pacto Histórico “hoy es el partido mayoritario en el país”.

También respondió a las críticas de quienes la señalan de haber aportado a la destrucción del sistema de salud.

“Quienes dijeron eso no lograron mucha credibilidad por parte de la ciudadanía colombiana, hoy somos el partido mayoritario, en la historia política de Colombia ningún partido había sacado 4,3 millones de votos al Senado de la República”, dijo.

“Una parte muy importante del electorado del país no creyó ese tipo de infundios y propaganda de mentiras”, sostuvo.

Y agregó que encabezó la lista al Senado para plantear “clara y abiertamente la necesidad de la reforma a la salud”.

También explicó que otra de las reformas que busca impulsar es la política.

En cuanto al sistema electoral, y los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, Corcho señaló que “hubo una movilización importante de testigos electorales”.

“Casi que mil por parte de nuestro movimiento político hicieron un seguimiento y evitaron que si había alguna posibilidad de fraude este se presentara”, dijo.

Aún así, reconoció que tienen que cambiar muchos elementos del sistema electoral y que “el software no puede seguir siendo una caja negra que no sea objeto de auditoría previa por parte de los partidos políticos”.

“No puede ser que un presidente de la República tiene que apelar a denuncias públicas en las redes sociales sin que esto lo haya hecho el sistema electoral y político colombiano previamente”, indicó.

Por último, dijo que el mandatario hizo una coalición con otros sectores liberales y de la Alianza Verde, y que si hay denuncias en contra de algunos militantes, estos deben ser investigados respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.