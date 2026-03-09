Se registró otro presunto caso de sicariato este domingo en Santana, Boyacá

En las últimas horas se adelantó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio, en cabeza del secretario de Gobierno de Boyacá, Mauricio Reyes / Foto: Gobernación de Boyacá.

Santana

Un nuevo hecho de presunto sicariato se registró este domingo 8 de marzo en el parque principal del municipio de Santana, Boyacá, donde una persona perdió la vida.

De acuerdo con algunas versiones, la víctima se encontraba en el lugar cuando fue atacada por hombres armados.

“Desafortunadamente la noche del domingo tenemos un caso donde pierde la vida un ciudadano en el municipio de Santana y de inmediato nosotros desplegamos las capacidades institucionales como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), una cápsula de Policía Judicial e igualmente de inteligencia y de nuestro Gaula. Lo que tenemos en este momento es una motocicleta con dos personas que la ocupaban y ahí ya tenemos unos videos recolectados y otros elementos que hemos revisado en el lugar de los hechos con nuestra Policía Judicial y que hacen ya parte del material probatorio en la investigación que fue abierta”, aseguró el coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, comandante del Departamento de Policía de Boyacá.

De acuerdo con Barbosa Molano, este caso estaría ligado a otro presunto hecho de sicariato que se registró el pasado 28 de febrero de 2026 donde otro hombre perdió la vida.

“Es muy probable que tengan una relación, además de otro caso que sucedió a inicio de año porque todo tiene una conexión, al parecer por un tema de algunas líneas que se dedican al microtráfico”, dijo.

Pero estos dos casos de las últimas semanas no son los únicos que se han presentado en el municipio.

“Desafortunadamente hemos tenido varios casos de esos y es importante informar que hemos esclarecido el 80% de esos casos y tenemos muy claro cuál es la situación que está sucediendo y por eso también tenemos ya una línea investigativa abierta con la Fiscalía General de la Nación y esperamos en los próximos días dar excelentes resultados como lo que hicimos al inicio del año cuando se nos presentó también un caso en este municipio y gracias a la coordinación con la Fiscalía logramos realizar un allanamiento donde capturamos dos personas e incautamos un material importante de estupefacientes y armas de fuego, y estas armas nos ayudaron a aclarar otros homicidios que han sucedido en límites con Santander y Boyacá y, como lo digo, no vamos a parar en nuestros esfuerzos para esclarecer y dar la tranquilidad al pueblo de Santana”, agregó.

Por último, el coronel Barbosa indicó que ya se adelantó un Consejo Extraordinario de Seguridad con autoridades del departamento, del municipio y la Policía Nacional.

“En el municipio se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad donde hizo presencia el señor secretario de Gobierno de Boyacá, las autoridades del municipio y la Policía Nacional en el que se adoptaron las medidas como ampliar el toque de queda, la restricción de parrillero en motocicleta y otras que se van a ir dando a conocer de acuerdo a la alcaldía genere las diferentes medidas administrativas. Por otro lado, se va a tener un refuerzo especial que vamos a enviar a la Estación de Policía del municipio. Vamos a ampliar el pie de fuerza en ese municipio, todo con el fin de llevar tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes”, enfatizó.

Entre las decisiones acordadas en el Consejo Extraordinario de Seguridad se destacan:

Toque de queda de 8:00 p. m. a 4:00 a. m.

Restricción de parrillero en motocicleta de 4:00 a. m. a 8:00 p. m.

Refuerzo de la presencia militar, con el despliegue de un nuevo pelotón del Ejército en el municipio.

Proyecto de cámaras de seguridad, liderado por la Alcaldía de Santana para fortalecer la vigilancia.

Además, se programarán reuniones periódicas para continuar con el seguimiento a las medidas y fortalecer la seguridad en el municipio.