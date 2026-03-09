En rápida reacción policial, dos presuntos sicarios fueron capturados en Las Faldas de la Popa

En el marco del “Plan Cazador por la Vida”, y en acciones contra el homicidio, se lograron dar resultados contundentes con el objetivo de seguir contrarrestando los delitos de impacto en esta capital bolivarense.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia y a la activación del plan candado, se logró la captura de alias ‘Camilito’ y ‘El Bru’, de 24 y 23 años respectivamente, quienes serían los presuntos responsables del homicidio de César Enrique Fernández García, de 28 años.

El hecho ocurrió el pasado 4 de marzo del presente año, en la calle 47 del barrio Paseo de Bolívar. De acuerdo a testigos, los dos procesados llegaron en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones a la víctima.

Durante el procedimiento, fue incautado un revólver calibre 38 con cinco cartuchos para el mismo.

Alias ‘Camilito’, natural de Soacha (Cundinamarca), presenta siete (7) registros judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas y receptación.

Alias ‘El Bru’, natural de Cartagena, presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que les definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, señaló que en lo corrido del año se han capturado 20 personas por homicidio, 131 por porte ilegal de armas y se han incautado 112 armas de fuego ilegales.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan la seguridad y convivencia de los ciudadanos marcando a la línea 123, y 3114072363 vía WhatsApp de la emisora Radio Policía Nacional 106.0 FM Cartagena.