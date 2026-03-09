¿Se quemó Gamero como técnico? El Pulso del Fútbol, 9 de marzo de 2026 00:00:00 49:23 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la batalla campal que se presentó en el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro. César dijo: “Hace más de 70 años que no pasaba en un partido que expulsaran a tantos jugadores. Fue algo deplorable y las imágenes son realmente impactantes”. Sobre el tema Steven agregó: “Lo mínimo que pueden hacer es salir a una rueda de prensa y pedir disculpa por sus actos. Es que había jugadores de la talla de Hulk, que se vieron involucrados en la pelea”.

No olvide escuchar el audio del programa.

