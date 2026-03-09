Hable con elPrograma

09 mar 2026

El Pulso del Fútbol, 9 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las posibilidades que maneja el Cali para elegir a su nuevo entrenador.

BELO HORIZONTE, BRAZIL - MARCH 15: Head Coach Alberto Gamero of Millonarios looks on during the Conmebol Libertadores match between Atletico Mineiro and Millonarios at Estadio do Minerão on March 15, 2023 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

¿Se quemó Gamero como técnico? El Pulso del Fútbol, 9 de marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la batalla campal que se presentó en el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro. César dijo: “Hace más de 70 años que no pasaba en un partido que expulsaran a tantos jugadores. Fue algo deplorable y las imágenes son realmente impactantes”. Sobre el tema Steven agregó: “Lo mínimo que pueden hacer es salir a una rueda de prensa y pedir disculpa por sus actos. Es que había jugadores de la talla de Hulk, que se vieron involucrados en la pelea”.

