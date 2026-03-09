Derrotados en las elecciones a Congreso en la región

Derrotados en las elecciones al Congreso por Norte de Santander. / Foto: Redes sociales.

Cúcuta

Los resultados electorales en las elecciones de Congreso de la República terminaron provocando la derrota de reconocidos dirigentes políticos en Norte de Santander.

La sorpresa de la jornada, recayó en el senador Alejandro Carlos Chacón, del partido liberal a quien no le alcanzaron los más de 71 mil votos para ubicarse en la lista del partido.

Indudablemente que la rivalidad política estuvo marcada por la participación por ese partido de la esposa del alcalde Jorge Acevedo, quien se alzó con la cuarta votación más alta de ese movimiento político.

Otro de los parlamentarios que no podrá repetir en el Congreso fue el senador Jairo Castellanos quien perdió en las urnas por la Alianza Verde.

El candidato del ex ministro Juan Fernando Cristo, Juan Bocanegra por la Alianza Verde tampoco logró obtener representación por el movimiento político con el cual estaba participando en el debate.

Otra de las sorpresas de la fecha, fue la salida del Representante a la Cámara Ciro Rodríguez quien después de 20 años, sale de esa corporación.

Los ganadores de esta contienda en medio de este panorama son el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo que logró elegir a su esposa al senado (Yirley Vargas) y el gobernador William Villamizar que alcanzó la elección de tres parlamentarios con muy altas votaciones (Wilmer Carrillo, Diana Riveros y José Luis Duarte).