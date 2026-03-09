Cuatro personas fueron capturadas por el delito de corrupción al sufragante en Bolívar
La detención se dio en el kilómetro 62+200 de la Ruta 9005 San Onofre- Cartagena
Los tres hombres y una mujer se movilizaban en una camioneta y al momento de realizar un registro se encuentran varios elementos que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Se encontró un listado donde se relacionan 356 personas supuestamente para la compra de votos; otro listado de 1.129 personas que votarían a favor de unos candidatos y un listado de entrega de 54 millones de pesos supuestamente para la compra de votos.
Además, fueron encontradas 460 fichas de recordatorio de voto al Senado de la República y 260 fichas de recordatorio de voto a la Cámara de Representantes.
También se realizó la incautación de un millón ciento diez mil pesos, tres celulares y un computador portátil.
Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
