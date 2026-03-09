Consuelo Luzardo será homenajeada en la versión 65 del FICCI

La dama de la televisión colombiana Consuelo Luzardo, una de las grandes figuras del cine, teatro y televisión en Colombia, será galardonada con el Premio Víctor Nieto a toda una vida, de los Premios India Catalina en la versión 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI). Este galardón, uno de los más importante del festival, reconoce a aquellos que, con su dedicación y talento, han dejado una huella indeleble en la industria audiovisual nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Consuelo Luzardo, nacida en Bogotá el 26 de mayo de 1945, comenzó su carrera a los 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático, impulsada por sus padres para superar la timidez y desarrollar habilidades sociales. Desde sus primeros pasos en la actuación, se hizo un nombre en la televisión colombiana, destacándose por su pasión y dedicación al arte.

A lo largo de más de 60 años de carrera, Luzardo se ha convertido en un ícono de la televisión, el cine y el teatro en Colombia, conocida como “La dama de la televisión”. Su carrera comenzó con la serie de comedia Hogar dulce hogar, y su primer papel exitoso fue como “Cuqui” en Yo y tú (1965-1976). Más tarde, participó en importantes producciones como Los Cuervos, Caballo viejo, La viuda de Blanco, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, El hombre de negro, Pasión de Gavilanes, y El cartel, entre otras.

En sus reflexiones sobre la televisión, Luzardo ha comentado cómo ha cambiado la forma de trabajar en la industria a lo largo de las décadas: "Trabajé haciendo televisión en vivo por casi 15 años, lo que hacía que todo fuera más desafiante y emocionante. Trabajábamos con maestros estrictos y sabíamos que teníamos una gran responsabilidad. La concentración era clave, ya que estábamos en vivo y no podíamos equivocarnos. Si algo salía mal, debíamos solucionarlo al instante. La televisión de esa época se enfocaba en temáticas cuidadosamente elegidas y en ofrecer contenido de alta calidad."

A lo largo de su carrera, Consuelo Luzardo ha sido parte de innumerables producciones que han dejado una huella profunda en la historia de la televisión y el cine colombiano. Su dedicación y capacidad para adaptarse a los cambios de la industria la han consolidado como una de las grandes exponentes del talento colombiano. En relación con sus personajes, Luzardo reflexionó: “Es muy difícil escoger un solo personaje como mi favorito, porque ese que ha sido muy exitoso y gustado mucho, tal vez no fue el que más me exigió. A veces, los personajes que más lo hicieron a uno sufrir, que le exigieron más responsabilidad, más miedo, angustia y dedicación, son los que más enamoran. Como un novio que no es tan bueno, pero entre más problemas dé, más trabajo les ponemos.”

Para Consuelo Luzardo, mantenerse vigente en su carrera no se trata de seguir una fórmula específica, sino de un conjunto de factores. En sus propias palabras: “Sigo enamorada de mi trabajo; actuar me sigue emocionando como el primer día, hace 67 años. Lo esencial es ser rigurosa, estudiar y trabajar de la mano con el director para que el personaje cobre vida. Mi objetivo es convencerme de que soy ese personaje, darle humanidad a lo que antes solo existía en el papel. También, la perseverancia es clave; esta carrera tiene altibajos y momentos de desilusión, pero requiere paciencia y determinación para seguir adelante.”

Sobre este galardón, compartió: "Celebrar tantos años de actuación con un premio como este es algo que se agradece profundamente. Aunque siempre decimos que los actores de la vieja guardia no trabajamos para los premios, este reconocimiento me hace sentir que todo lo que he hecho ha aportado a un medio, la televisión, que ha evolucionado y ha entretenido a muchos. Lo agradezco infinitamente."

El galardón será entregado el sábado 18 de abril durante la gala de la edición 42 de los Premios India Catalina, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que se realizará del 14 al 19 de abril de 2026.