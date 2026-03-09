Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 mar 2026 Actualizado 21:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Cemento País se consolida como líder en la Región Caribe

Destacándose por su compromiso con la calidad, la innovación y el progreso sostenible

Cemento País se consolida como líder en la Región Caribe

Cemento País se consolida como líder en la Región Caribe

La cementera cartagenera Cemento País se sigue destacado en la Región Caribe, consolidando su presencia en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Su amplia cobertura y logística eficiente la respaldan, permitiéndole atender a los mercados de la región de manera efectiva.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estamos comprometidos con la calidad y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes”, afirma Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País. “Nuestra prioridad es satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas”.

Con una trayectoria sólida y un enfoque estratégico en el desarrollo regional, Cemento País se ha posicionado como un referente en la industria de la construcción

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir