Cemento País se consolida como líder en la Región Caribe
Destacándose por su compromiso con la calidad, la innovación y el progreso sostenible
La cementera cartagenera Cemento País se sigue destacado en la Región Caribe, consolidando su presencia en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Su amplia cobertura y logística eficiente la respaldan, permitiéndole atender a los mercados de la región de manera efectiva.
“Estamos comprometidos con la calidad y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes”, afirma Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País. “Nuestra prioridad es satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas”.
Con una trayectoria sólida y un enfoque estratégico en el desarrollo regional, Cemento País se ha posicionado como un referente en la industria de la construcción
