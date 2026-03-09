Cemento País se consolida como líder en la Región Caribe

La cementera cartagenera Cemento País se sigue destacado en la Región Caribe, consolidando su presencia en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Su amplia cobertura y logística eficiente la respaldan, permitiéndole atender a los mercados de la región de manera efectiva.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estamos comprometidos con la calidad y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes”, afirma Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País. “Nuestra prioridad es satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas”.

Con una trayectoria sólida y un enfoque estratégico en el desarrollo regional, Cemento País se ha posicionado como un referente en la industria de la construcción