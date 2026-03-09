Bolívar, sede del Curso de Derecho Internacional de La Haya

La Gobernación de Bolívar será anfitriona del Programa de Cursos de Derecho Internacional en América Latina y el Caribe, organizado por la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Gobierno de Colombia y con el apoyo del Gobierno de España.

El evento académico se realizará del 10 al 20 de marzo de 2026 en Cartagena, y marca un hito histórico al ser la primera vez que este prestigioso programa se realiza fuera de su sede natural en Europa.

Para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, la elección de Cartagena como sede representa un reconocimiento internacional al liderazgo académico e institucional del departamento.

“Que la Academia de Derecho Internacional de La Haya haya escogido a Cartagena y a Bolívar para realizar este importante curso es un voto de confianza en nuestra capacidad institucional y en el papel que juega la región en la discusión de los grandes temas globales. Este encuentro posiciona a nuestro departamento como un escenario de diálogo académico y jurídico de talla mundial”, afirmó el mandatario.

El evento reunirá a destacados académicos y juristas internacionales provenientes de universidades de prestigio mundial como Sciences Po París, la American University de Washington y la Universidad Nacional de Singapur.

Durante las jornadas se abordarán temas clave como justicia y derechos humanos, el acceso de las minorías a tribunales internacionales y la construcción de paz mediante mecanismos de justicia transicional. Asimismo, se discutirán asuntos relacionados con economía y tecnología, como el impacto de las guerras comerciales en los tratados de libre comercio y los retos del derecho privado en la economía digital. También se analizarán temas de sostenibilidad, incluyendo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el marco del derecho internacional.

Las actividades académicas se desarrollarán entre el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena y la Universidad de Cartagena, además de diferentes instituciones que serán visitadas por los asistentes como parte de la agenda académica.

La conferencia inaugural estará a cargo de Juan Manuel Gómez Robledo, juez de la Corte Internacional de Justicia, y se llevará a cabo en el Palacio de la Proclamación el próximo 10 de marzo a las 6:00 p. m.