Unicartagena presente en programa internacional de liderazgo juvenil de América Latina

La estudiante de Derecho de la Universidad de Cartagena, Sara Sofía Hernández Marrugo, fue seleccionada para participar en el Itinerario Formativo en Auditoría Social y Activismo Cívico para Jóvenes de América Latina, un programa internacional orientado a fortalecer liderazgos juveniles comprometidos con la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en la región.

La iniciativa es liderada por Transparencia Internacional y el Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID), con el respaldo académico de la Universidad Complutense de Madrid, y convocó en su primera fase a 415 jóvenes de distintos países de América Latina y el Caribe.

El proceso formativo se desarrolló en tres etapas. La primera consistió en una fase virtual de 100 horas académicas, en la que participaron expertos internacionales, docentes de la Universidad Complutense de Madrid y especialistas de Transparencia Internacional. Tras finalizar esta etapa, 55 jóvenes fueron seleccionados para continuar el proceso.

Posteriormente, 25 participantes provenientes de 13 países fueron escogidos para asistir a un encuentro presencial en Santa Cruz de la Sierra, donde se promovió el trabajo colaborativo y la construcción de propuestas orientadas a fortalecer la participación ciudadana en la región.

Entre los jóvenes seleccionados se encuentra Sara Sofía Hernández Marrugo, estudiante de séptimo semestre de Derecho y oriunda de Santiago de Tolú. Durante su trayectoria universitaria ha participado activamente en procesos de liderazgo estudiantil, investigación académica y formación en control social.

Actualmente integra el Consejo de Estudiantes de Derecho, coordina el Semillero de Investigación en Derecho Público “Siglo XXI”, adscrito al grupo de investigación PHRONESIS, y hace parte del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena. Desde estos espacios ha participado en procesos de investigación y publicación académica en la revista jurídica de la institución.

Además, ha desarrollado procesos de liderazgo juvenil en organizaciones como Clubes Leo, donde se desempeña como Vicepresidenta del Distrito Múltiple F Leo de Colombia, y ha participado en el programa “Contraloría a la U” de la Contraloría General de la República de Colombia, enfocado en promover el control social y el seguimiento ciudadano a la gestión pública.

Para la estudiante, este tipo de experiencias permite que las juventudes aporten a la transformación de sus comunidades:

“Como jóvenes tenemos la capacidad de proponer soluciones desde nuestro propio entorno, transformar realidades y fortalecer iniciativas que contribuyan a construir comunidades mejores. Estos espacios de formación nos brindan herramientas para aplicar lo aprendido y generar un impacto positivo y sostenible en nuestros territorios”, afirmó.

El rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkún Castillejo, destacó que la participación de estudiantes en escenarios internacionales evidencia el impacto de la formación que ofrece la institución:

“Nos llena de orgullo ver cómo nuestros estudiantes representan a la Universidad y al país en escenarios internacionales. Estos espacios fortalecen su liderazgo y demuestran el compromiso de nuestros estudiantes con la transformación de sus territorios y el fortalecimiento de la democracia”, señaló.

La participación de Hernández Marrugo en este proceso internacional reafirma el compromiso de la Universidad de Cartagena con la formación de profesionales con liderazgo social y proyección global.