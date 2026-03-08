Se reporta una serie de explosiones en Tel Aviv, Israel, tras alerta de misiles iraníes

Una serie de explosiones se oyeron el domingo a primera hora de la tarde en Tel Aviv, en el centro de Israel, informaron periodistas de la AFP después de que el ejército alertara de lanzamientos de misiles desde Irán.

“Hace poco, el ejército israelí identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”, declaró el ejército en un comunicado. Añadió que se habían activado los sistemas de defensa antiaérea.

Explosiones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

También se reportaron varias explosiones que estremecieron este domingo Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, según informaron testigos a la AFP, en el noveno día de la guerra regional desencadenada por un ataque israeloestadounidense contra Irán, que respondió con represalias.

Abu Dabi ha sido objeto de ataques regulares. Antes de las nuevas explosiones, Emiratos Árabes Unidos afirmó que el domingo fue blanco de 17 misiles de los cuales 16 fueron interceptados y uno se precipitó en el mar, y de 117 drones, 113 de los cuales fueron bloqueados y cuatro cayeron en territorio emiratí.