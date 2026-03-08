Renueva tu matrícula mercantil antes de Semana Santa y alístate para activar tu poder empresarial

Con la llegada de Semana Santa, una de las temporadas de mayor movimiento turístico y comercial en Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena invita a empresarios y comerciantes a renovar oportunamente su matrícula mercantil y preparar sus negocios para una de las semanas con mayor flujo de visitantes en la ciudad.

Durante estos días, Cartagena recibe miles de turistas que llegan para descansar, participar en actividades religiosas o disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de la ciudad. De acuerdo con mediciones de la Cámara de Comercio de Cartagena, el turismo religioso asociado a los eventos de Semana Santa genera un efecto económico cercano a los $4.371 millones de pesos en la ciudad, impulsado principalmente por el gasto de visitantes y la dinámica de sectores como el comercio, el alojamiento, la gastronomía y el transporte.

Según el análisis realizado por la entidad, el 70% del efecto económico de esta temporada corresponde al gasto de visitantes no residentes. En ese contexto, la CCC recuerda que el plazo para renovar la matrícula mercantil vence el 31 de marzo, fecha que este año coincide con la Semana Mayor, por lo que recomienda a los empresarios anticipar el trámite y no dejarlo para los últimos días.

La renovación de la matrícula mercantil es un requisito legal que permite mantener actualizada la información empresarial ante el Registro Mercantil y continuar operando formalmente. Además, contar con la matrícula renovada permite a las empresas generar confianza ante clientes y aliados comerciales, facilitar el acceso a créditos y participar en procesos de contratación y oportunidades de negocio.

Para facilitar el proceso, la renovación puede realizarse de manera virtual a través de www.cccartagena.org.co/tramites-en-linea, donde los empresarios pueden diligenciar el formulario y realizar el pago en línea mediante PSE.

También están habilitados otros canales de pago a través de Bancolombia, Davivienda y Banco de Occidente, así como en las cajas de los almacenes Éxito y Carulla.

“La renovación mercantil es un proceso fundamental para el funcionamiento formal de las empresas. Invitamos a empresarios y comerciantes a realizar este trámite con anticipación y aprovechar los diferentes medios disponibles para hacerlo de manera ágil y segura”, señala Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La entidad recuerda que no renovar la matrícula mercantil dentro de los plazos establecidos puede generar sanciones económicas y afectar la continuidad de los negocios, además de limitar su acceso a servicios financieros, procesos de contratación y otras oportunidades comerciales.

Por esta razón, reitera el llamado a los empresarios a anticipar la renovación y preparar sus negocios para una temporada en la que podrán activar todo su poder empresarial con la llegada de visitantes a la ciudad.