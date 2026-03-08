Por aire y tierra será el dispositivo de seguridad para elecciones legislativas en Sucre. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

Montería

Las autoridades de Sucre informaron que más de 2.370 uniformados de la fuerza pública, drones de vigilancia, ampliación del parque automotor y nuevas capacidades operativas reforzarán la seguridad en los 26 municipios del departamento.

“Este 8 de marzo es una fecha simbólica. Coincide con el Día de la Mujer y con el día de la democracia. Queremos que nuestra gente, desde los barrios, corregimientos y veredas, salga a expresar su voz y su voto por el país y por el Sucre que soñamos”, expresó la gobernadora Lucy García.

“Los más de 2.370 efectivos del Ejército, la Armada y la Policía Nacional estarán desplegados en el departamento, realizando labores de vigilancia, control y acompañamiento en los 419 puestos de votación habilitados”, agregó.

Monitoreo aéreo:

“Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades también realizarán operativos de vigilancia aérea con drones, que apoyarán el monitoreo en puntos estratégicos durante la jornada”, se indicó por parte de la administración departamental.

Por otra parte, la administración departamental destacó la entrega de cinco camionetas y 39 motocicletas, las cuales estarían destinadas a mejorar la movilidad y la capacidad de reacción de las autoridades en el territorio.

“Es importante destacar que estas motocicletas permitirán fortalecer los grupos de reacción de los seis distritos de Policía de Sincelejo y Sampués, Corozal, Santiago de Tolú, Ovejas, San Marcos y Guaranda”, señalaron las autoridades.

“Las cuatro camionetas restantes fortalecerán las capacidades operativas en las subregiones de Montes de María, Sabana, Mojana y San Jorge”, concluyó.