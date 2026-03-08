Parte de tranquilidad en Cartagena en elecciones de Congreso

La Misión de Observación Electoral (MOE), regional Cartagena, desarrolla su labor de observación con 50 observadores desplegados en el 37% de los puestos de votación, 5 observadores itinerantes que recorrendistintas zonas de la ciudady 2 observadores encargados de hacer seguimiento al proceso de escrutinios.

En general, los observadores pudieron ingresar a los puestosde votación desde las 7:30 a. m., lo que permitió vigilar el proceso de verificación de la identidad de los jurados y presenciar la instalación de las mesas. En los pocos casos en los que se presentaron dificultades de accesopara realizar la observación, estas se debieron principalmente al desconocimiento por parte de algunos miembrosde la Policía sobre el rol de los observadores electorales. Cabe señalar que con la apertura de los puestos de votación a las 8:00 a.m., todos los observadores pudieron ingresar.

En el 41 % de los puestos observados se encontraron instaladas máquinas de biometría. Aunque el uso de esta tecnología ha venido aumentando en cada proceso electoral, aún existe un número considerable de puestos sin este mecanismo, que contribuye a reforzar el control sobre la identidad de los votantes.

El inicio de la jornada electoral en la ciudad se caracterizó por su desarrollo tranquilo y con pocas afectaciones logísticas. Sin embargo, se han identificado algunas situaciones que es importante señalar para que las autoridades electorales adoptenlas medidas correspondientes:

· En varios puestos de votación se presentaron inconvenientes con la validación de la cédula digital, lo que ralentizó el flujo de votantes en algunas mesas.Aunque en la mayoría de los casoslas delegaciones de la Registraduría resolvieron las dudas de los jurados y permitieron el ejercicio del voto, se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación a los jurados de votación.

· En algunos puestos con alta afluenciade votantes, los espacios resultan insuficientes para garantizar una adecuada movilidad de la ciudadanía. Asimismo, en varios lugares las condiciones de ventilación son limitadas.

En el 23 % de los puestos observados se identificaron condiciones de infraestructura y logística que dificultan la movilidad de personas con discapacidad, debido a limitaciones en el acceso a los puestos o a los cubículos especiales.

En el 17 % de las mesas observadas se evidenció que algunos jurados portaban distintivos de campaña, como manillas o botones, lo cual está prohibido durante la jornada electoral.

El 21 % de los testigos electorales presentes en los puestos observados también portaban elementos de propaganda de campaña. Aunque los testigos electorales responden a partidos políticos, dentro del puesto de votación solo deben portar la credencial que les permite realizar sus labores como testigos, y no pueden tener distintivos de partidos o candidaturas.

En el 34 % de los puestos de votación observados, los funcionarios de las mesas de justicia mostraron poca claridad sobre el procedimiento para recibir y tramitar quejas relacionadas con malos tratos o restricciones al derecho al voto de las personas trans. En varios casos tampoco se encontraba publicado en un lugar visibleel protocolo de voto trans.

En los alrededores de varios puestos de votación se observómaterial de propaganda electoral, especialmente afiches, lo cual está prohibidoel día de las elecciones y requiere su retiro por parte de las autoridades competentes.

Los observadores itinerantes también reportaron que, al interior de algunos barrios, se desarrollaban actividades comunitarias orientadas a promover candidaturas o a ejercer presión social sobre los votantes, prácticas que se encuentran prohibidas durante la jornada electoral.

Desde la MOE Cartagena continuaremos desplegando nuestra labor de observación al servicio de la democracia e invitamos a la ciudadanía cartagenera a ejercer su derechoal voto antesdel cierre de los puestos, con el fin de evitar aglomeraciones o situaciones que puedan afectar el desarrollo ordenado de la jornada y la garantía del voto.