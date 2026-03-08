MOE reporta más de 50 denuncias por delitos electorales en el Tolima

Tolima

Si bien la jornada electoral ha transcurrido sin alteraciones de orden público en el Tolima, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó sobre un total de 55 denuncias registradas por presuntos delitos electorales, especialmente por compra y venta de votos.

En diálogo con Caracol Radio, el coordinador de la MOE en el Tolima, Cristian Martínez, reveló que el Tolima es el tercer departamento del país con mayor cantidad de quejas o denuncias por delitos electorales cometidos en el marco de las elecciones legislativas de este 2026.

“Seguimos siendo el tercer departamento con el mayor número de reportes. Ya van 55 reportes en la página del Ministerio del Interior. La ciudadanía está reportando y afortunadamente está muy activa. Es algo atípico para elecciones legislativas, la gente se está moviendo mucho, parece que estuviéramos en una elección local (alcaldías y gobernación)”, explicó Martínez.

El coordinador de la MOE también acotó que las principales denuncias guardan relación con el constreñimiento al elector, compra y venta de votos, entre otras irregularidades. Pese a esto, la jornada avanza sin mayores contratiempos, con un total de 100 observadores de la MOE desplegados en el departamento.

“No tenemos reportes hasta ahora de capturas. Estamos esperando un reporte más adelante para saber cuántos capturados van, porque eso primero lo centraliza el gobierno departamental. Cada reporte lo canalizamos con la autoridad correspondiente: Procuraduría, Fiscalía o Policía. Ellos actúan y nos reportan qué han hecho con las denuncias”, acotó.

Uno de los casos más sonados se registró en el municipio de Melgar, donde la Policía Nacional capturó a cuatro hombres, quienes fueron sorprendidos con 8 millones de pesos en efectivo y mercados, al igual que publicidad política alusiva a una campaña electoral.