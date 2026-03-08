Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Estamos condenados a vivir polarizados?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza: ¿De qué hablamos cuando hablamos de polarización?
Colombia tiene una historia marcada por guerras, asesinatos de políticos, bipartidismo y caudillos políticos que dividen a sus seguidores.
Para este capítulo hablamos con los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Roy Barreras, David Luna y Sergio Fajardo; y con Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario.
