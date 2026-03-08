Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Estamos condenados a vivir polarizados?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia tiene una historia marcada por guerras, asesinatos de políticos, bipartidismo y caudillos políticos que dividen a sus seguidores.

¿De qué hablamos cuando hablamos de polarización?

Para este capítulo hablamos con los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Roy Barreras, David Luna y Sergio Fajardo; y con Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario.

Escuche este podcast en Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: