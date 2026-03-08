Hable con elPrograma

08 mar 2026

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Estamos condenados a vivir polarizados?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza: ¿De qué hablamos cuando hablamos de polarización?

¿Estamos condenados a vivir polarizados?

¿Estamos condenados a vivir polarizados?

Colombia tiene una historia marcada por guerras, asesinatos de políticos, bipartidismo y caudillos políticos que dividen a sus seguidores.

¿De qué hablamos cuando hablamos de polarización?

Para este capítulo hablamos con los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Roy Barreras, David Luna y Sergio Fajardo; y con Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario.

