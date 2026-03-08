Lista la organización electoral en Norte de Santander

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colomba.

Cúcuta

Con el material electoral listo, las medidas extremas de seguridad para un departamento como Norte de Santander que esta en el mapa de riesgo de alertas tempranas así comienza la jornada electoral.

El censo electoral del departamento esta definido en 1.382.70, donde 705.171 son mujeres y 677.537 son hombres.

En Norte de Santander están habilitados 472 puestos de votación, junto con 4.312 mesas. Así mismo hay 190 puestos urbanos y 278 puestos rurales, junto a 4 habilitados en las cárceles.

En la región estarán al frente del proceso electoral 32.128 jurados de votación.

Para la ciudad de Cúcuta se tiene un censo electoral de 659.655 personas, distribuidos en 348.248 mujeres y 311.371 hombres.

Para este debate en la capital nortesantandereana estarán al frente 17.557 jurados de votación.

Las autoridades han comprometido en Cúcuta 900 hombres de la policía metropolitana para acompañar la vigilancia del proceso. Mientras que en el departamento Norte de Santander más de tres mil hombres estarán al frente de la seguridad electoral.