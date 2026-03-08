Investigan muerte de una mujer en Los Alpes

Las autoridades tratan de establecer identidad de mujer asesinada en Los Alpes/ Foto: Colprensa.

Cúcuta

Un grupo de policía judicial de la metropolitana de Cúcuta asumió la investigación por la muerte de una mujer en la calle 2 con Transversal 17 del barrio Los Alpes.

La víctima se desplazaba en una motocicleta por su propio agresor, pues fue el conductor del vehículo quien llegó hasta ese sector de la ciudad para luego quitarle la vida.

El hombre la obligó a descender y luego le propio un disparo en la cabeza que le cegó la vida de forma inmediata, quedando su cuerpo tendido en plena vía pública.

El agresor después de la acción violenta, huyó de la escena del crimen en medio de la conmoción que se empezó a sentir en la zona al observar peatones y vecinos la escena de la mujer que acababa de ser ultimada.

Por ahora se desconoce la identidad de la mujer, se presume que no es residente de ese barrio. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue a la espera de sus familiares para hacer la entrega del cadáver.

Por ahora se desconocen los móviles de este feminicidio en la ciudad de Cúcuta.