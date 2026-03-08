Hombre fue secuestrado y posteriormente asesinado en el Catatumbo

Cúcuta

Después de ocho días de haber sido secuestrado en el sector de Los Chorros, entre Cúcuta y el municipio de Tibú, fue asesinado por sus captores Oscar Ortega.

El hombre había sido plagiado en la vereda La Llana el pasado 20 de febrero y desde ese momento sus familiares no tuvieron noticias de su paradero.

Fueron los conductores, quienes vieron el cuerpo a un lado de la vía y dieron aviso a las comunidades y funeraria de la zona para adelantar el levantamiento del cadáver.

Trascendió que el hombre asesinado era el hermano de un integrante de la mesa municipal de víctimas en la ciudad de Cúcuta.

El hecho causó preocupación en los familiares de víctimas del secuestro en la región del Catatumbo por lo ocurrido, ante el alto número de personas privadas de la libertad por los actores armados ilegales que delinquen en la zona norte del departamento.