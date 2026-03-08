Fuerte borrasca en Neiva deja viviendas destechadas, vías inundadas y caída de árboles

Fue la caída del techo en un centro comercial ubicado en el sur de Neiva. Foto Redes Sociales.

Neiva

Las fuertes lluvias que azotaron la ciudad de Neiva, acompañadas de granizo y fuertes ráfagas de viento, causaron serias afectaciones en distintos sectores de la capital huilense. Varias viviendas resultaron con daños en sus techos, algunos de los cuales fueron arrancados por la fuerza del vendaval y terminaron desplazándose por el aire, generando preocupación entre los habitantes.

De igual manera, varios árboles cayeron sobre importantes vías de la ciudad, lo que provocó bloqueos y dificultades en la movilidad. Los organismos de socorro y personal de atención de emergencias llegaron a diferentes puntos para retirar las ramas y troncos que obstaculizaban el paso vehicular y peatonal.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la caída del techo en un centro comercial ubicado en el sur de Neiva. Los fuertes vientos provocaron daños estructurales que generaron pérdidas materiales considerables para los comerciantes del lugar.

Ampliar Cerrar

A pesar de la intensidad de las lluvias y los daños ocasionados, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni lesionadas. Por ahora, los organismos de socorro continúan atendiendo las emergencias, mientras en algunos sectores de la ciudad aún se reporta la suspensión del servicio de energía eléctrica.